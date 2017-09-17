ص 2:02 2017/09/17

الروح قادرةٌ؛ الجسد حزين. الروحُ فرحةٌ؛ الجسدُ واهن، الروحُ تريد؛ الجسد زاهد، الروح منتظرةٌ، الجسد خائب… ثمّة حزنٌ شفيف في عينيه.. فيما يمرُّ أمامنا، وسط غيمة ذكريات عبِقة، كلُّ ما قدمه للناس من كتابات ساخرة ناقدة أسّس بها مع بعض زملائه الصحفيين الساخرين زوايا قوس قزح التشرينيّة الشهيرة.



كانت زيارةً جمعت رئيس التحرير الأستاذ محمد البيرق إلى جانب بعض الزملاء في هيئة تحرير الصحيفة إلى الأديب والزميل الإعلامي وليد المعماريّ الذي واكب «تشرين» منذ السنين الأولى لانطلاقتها حيث بنينا معه ليلةَ محبّة ووفاء لكل ما يمثّله، ويعنينا بكل تأكيد… فالحب الواصل للقلب عبر الموسيقا التي عزفناها له كانت الأنسب، لأن الصوت الذي يوصل الروح محمولة على ضحكةٍ أو نغمةٍ هو الأقرب للقلب لحظة التكريم. وربما هو أعمق من التراجيديا المتفجرة بعواطفها وبكائياتها وحسراتها المبطنة.

قال صاحب أول زاوية قوس قزح في الجريدة وصاحب هذه التسمية للقوس الملون في الصفحة الأخيرة: إن الصحيفة قطعت أشواطاً إلى الأمام خلال الأشهر الماضية وهذا أمر يتضح في الأبواب المختلفة وفي الشكل الفني. كما أكد المعماري اعتزازه الكبير بالزيارة والأحاديث التي دارت على هامش الجلسة عن العمل الإعلامي والثقافي في هذه المرحلة الحساسة. من جانبه أكد رئيس تحرير الصحيفة أن الاحتفاء بالكتّاب الكبار وأصحاب التجارب المهمة في الإعلام والثقافة جزء من حرص سورية على مبدعيها لأن التاريخ تكتبه العقول النيرة المبدعة التي بإمكانها أن تكون منارة للأجيال.