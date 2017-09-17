محمد سمير طحان ص 2:02 2017/09/17

أعاد الفنان والمخرج سيف الدين سبيعي تسجيل أغنية «كول لسورية كول» التي غناها والده فنان الشعب الراحل رفيق سبيعي أبو صياح للمنتخب السوري في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بعد إعادة توزيعها موسيقياً من قبل الموسيقي الشاب آري جان سرحان وإعادة إعداد الكلمات لتتوافق مع أسماء اللاعبين الحاليين في المنتخب السوري، ونشر الأغنية على موقع يوتيوب مع لقطات من مباريات المنتخب، وكتب في منشور له على موقع فيس بوك الذي تضمن رابط الأغنية: «في السبعينيات غنى رفيق سبيعي للمنتخب السوري أغنيته الشهيرة غول لسورية غول، ومنذ ذلك الوقت كان ينتظر أن يعود منتخب جديد لسورية، ويحقق إنجازاً كبيراً ليغني له مرة ثانية، في بداية التصفيات الحالية، وقبل أن يرحل بقليل كنت أتابع مباراتنا مع اليابان في الجولة الأولى معه، فقال لي هذا المنتخب جيد إذا استطاعوا التأهل سأعيد تسجيل أغنية غول لهم، للأسف رحل قبل أن يشاهد الإنجاز، ويعرف أن تصنيف منتخب سورية في الفيفا أصبح في المرتبة 75، وهو التصنيف الأفضل له في تاريخه، اليوم أنفذ وصيته وأعيد تسجيل الأغنية لتكون هدية أبو صياح لرجال منتخب سورية، ونحن على أبواب الملحق المصيري الذي سيؤهلنا إن شاء الله إلى المونديال، صباحكم نصر».

