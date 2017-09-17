ص 2:02 2017/09/17

أكدت الفنانة روزينا لاذقاني مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الهيبة إخراج سامر البرقاوي.. وعن الشخصية قالت لاذقاني: «ليس لدي أي تفاصيل عن شخصيتي في الجزء الثاني فالعمل مازال قيد الكتابة. ولكن، من المفروض أن تتطور الشخصية وتأخذ أبعاداً جديدة. وحتى إن لم تتطور، فالمفروض على الأقل أن تبقى كما كانت في الجزء الأول. وبكل تأكيد، لا أقبل أن يتراجع الدور أو أن يكون الحضور أقل من المستوى المطلوب بالنسبة للجمهور الذي شاهدني والمكان الذي أرى نفسي به». وأضافت: «لدي ثقة كبيرة بالكاتب والمخرج والشركة المنتجة بأنهم سيضعونني في مكان جيد. ولست قلقة تجاه هذه النقطة تحديداً وأعتقد أن المساحة ستكون جيدة جداً».