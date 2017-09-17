ص 2:02 2017/09/17

فاز الفيلم الروائي السوري القصير «كبسة زر» بجائزة خاصة في مهرجان مزدة السينمائي للأفلام القصيرة في ليبيا الذي أقيم في الفترة من الـ 12 حتى الـ14 من الشهر الجاري. الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما، سيناريو شادي شاهين وإخراج أيهم عرسان شارك في المهرجان إلى جانب 42 فيلماً من 14 دولة حيث حصل على الجائزة الأولى الفيلم الهولندي «بلاك» من إخراج العراقي فالزين كريم.

الجدير بالذكر أن الفيلم شارك سابقاً في مهرجان واسط في العراق وحقق حينها الجائزة الفضية كأفضل فيلم متكامل كما حازت بطلته رنا شميس جائزة أفضل ممثلة. يشار إلى أن فريق العمل في فيلم «كبسة زر» يضم: قصة وسيناريو وحوار شادي وجد شاهين ومدير التصوير باسل سراولجي وإشراف عام محمود عبد الواحد ومدير الإنتاج سامر رحال ومهندس الديكور زياد قات والصوت قصي الحافظ وفوتوغراف حسن رسلان والممثلين رنا شميس وخالد القيش ومصطفى سعد الدين وفاتن شاهين وندين قدور والطفل جعفر محمود.