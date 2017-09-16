ص 9:09 2017/09/16

منذ الخامس من الشهر الجاري حيث تمكنت وحدات الجيش العربي السوري من كسر طوق الإرهابيين وفك الحصار عن مدينة دير الزور بدأت الصورة العامة لهذه المدينة تشهد تغيرات واضحة تأسيساً على ثمار هذا الإنجاز الكبير ميدان العسكر والسياسة حيث تعم مختلف جوانب حياة الأهالي وسبل عيشهم.

جولة واحدة في شوارع وحواري عروس الفرات التي كسرت أغلال العبودية من إرهاب همجي وتزينت بملامح نشوة النصر تضع حداً لقائمة من التساؤلات عن يوميات أهالي هذه المدينة وكيف تجلى هذا النصر الذي فرضه رجال الجيش في الميدان بقوة الحق وروح الفرسان النبلاء في تدبير أحوالهم وتأمين معيشة كريمة تنفض عنهم أكثر من ثلاث سنوات كادت تكسر هممهم وتقتل الأمل في نفوسهم.

وتقول «سانا» في تقرير لها: في حي هرابش المطل على المطار العسكري من جهة الشمال الغربي والذي كان شاهداً قسرياً على ضراوة القتال هناك وقسوة الحصار في كل أزقته وحواريه وبيوته بات بالإمكان التثبت بأن أهالي هذا الحي قبضوا مجدداً على الحياة وأيقنوا أن ماكان حلماً في داخلهم وكادوا يفقدونه بات أمراً واقعاً يتحسسونه بلهفة المحروم وغبطة الأطفال.

أبو محمد الخضرجي الحاصل على شهادة الثانوية العامة منذ سنوات طويلة يقص حكاية الانتقال من حال الحصار والعبودية إلى حال التحرر والنصر، ويقول: ثلاث سنوات مرت علينا طويلة قاسية.. قضيناها كالعبيد.. قضى الجوع على بعضنا.. أطفالاً وشيوخاً.. وكاد يقتلنا كلنا قبل أن تصل إلينا طلائع رجال الجيش العربي السوري حاملين بشائر النجاة والنصر.. كان إرهابيو «داعش» يستهدفون البيوت ومحال البيع وحتى الحقول ويقومون بمنع وصول المواد الغذائية إلى الحي ويسطون عليه تاركين الأهالي فريسة للجوع والمرض.

مرعي كان يعمل مدرساً قبل فرض الإرهابيين الحصار على الحي التقيناه يحمل حقيبة مدرسية تسلمها من أحد المراكز التي أقامتها الحكومة وتوزع المستلزمات المدرسية للطلاب، قال: إنه حريص بعد الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري على عودة أطفاله وكل أطفال الحي والمدينة إلى المدارس، مشيراً إلى أن الأوضاع باتت أفضل بكثير ومناسبة لعودة المدارس وعودته إلى عمله بشكل منتظم خلال أيام قليلة.

في منتصف الشارع الرئيسي تجمع عدد من الأهالي أمام بقايا صيدلية قالت السيدة أم عبد الرزاق: إن هذه الصيدلية أغلقت منذ سنوات وباتت مكاناً مهجوراً إلى أن وصلت قوافل المساعدات التي أرسلتها الحكومة مؤخراً بعد وصول الجيش وفك الحصار عن الحي فتوفرت نسبة كبيرة من الأدوية ولاسيما الضرورية والإسعافية منها.

إلى القسم الغربي من المدينة عبّر عدد من أهالي حي القصور عن ابتهاجهم بوصول قوات الجيش العربي السوري وتحريرهم من حصار إرهابيي «داعش» وقد بدت معالم الحياة الطبيعية واضحة على الحي رغم بعض الحذر من غدر الإرهابيين الذي ما زالوا يستهدفونه بقذائف الموت المتنوعة، ويقول أبو فهد من أمام أحد الأفران: إنه لا يكاد يصدق أنه بات بإمكانه الحصول على الخبز بشكل طبيعي، مشيراً إلى أن الإرهابيين كانوا يستهدفون المواطنين خلال تجمعهم لشراء هذه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنهم كانوا يقطعون كل الطرقات المؤدية إلى المدينة.

وكما أهالي أحياء هذه المدينة التي استفاقت من غيبوبة الإرهاب والجاهلية إلى واقع الحياة ويقين النصر والاستمرار ما كان بإمكاننا ولا عشرات الصحفيين الذين توافدوا من أصقاع مختلفة التفكير بالوصول إلى هذه الأزقة وتلمس جغرافيتها والتجول في تاريخها لولا تلك الملاحم التي سطّرها رجال الجيش في الطريق إلى هنا.