ص 2:02 2017/09/16

أعربت الصين عن استعدادها للمشاركة بفاعلية في الجهود الرامية للدفع قدماً بالمحادثات السورية في إطار عملية أستانا، مجددة تأكيد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في سورية.

ونقلت وكالة «تاس» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ قولها في إيجاز صحفي أمس: عملية أستانا تشكّل إلى جانب الحوار السوري- السوري في جنيف إطاراً مهماً الهدف منه إيقاف العنف في سورية، مشيرة إلى أن بلادها مازالت تؤمن بأن حل الأزمة في سورية يجب أن يتم فقط من خلال الوسائل السياسية فهو الحل الواقعي الوحيد للوضع في البلاد، وفق ما ذكرت «سانا».