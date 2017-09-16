ص 2:02 2017/09/16

عادت أمس أكثر من 500 عائلة إلى منازلها في عدد من القرى والبلدات بريف منطقة منبج شرق مدينة حلب بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وعبّر عدد من الأهالي العائدين عن سعادتهم بعودتهم إلى منازلهم التي هجّرهم منها الإرهابيون، مؤكدين أنهم سيعملون على إزالة الأضرار التي ألحقها الإرهابيون بمناطقهم وسيعيدون زراعة أرضهم وكل أشكال الحياة لقراهم التي عانت من الإرهاب، ووجهوا الدعوة إلى كل مواطن اضطر لترك منزله بسبب الإرهاب للعودة إلى منزله وقريته للمساهمة في إعادة بناء الوطن.

من جانبه بيّن أمين شعبة منبج لحزب البعث العربي الاشتراكي عبدالله الحسين أن الجهات المعنية في منطقة منبج قامت بتأمين كل التسهيلات وتوفير المساعدات الإغاثية اللازمة لعودة 500 من الأهالي مع آلياتهم الزراعية ومواشيهم إلى قراهم التي تركوها في أوقات سابقة هرباً من إرهاب التنظيمات التكفيرية.

وحسب «سانا» فقد لفت الحسين إلى أن العمل متواصل لضمان عودة دفعات جديدة من المهجّرين إلى منازلهم خلال الفترة المقبلة بهدف الوصول إلى عودة جميع العائلات التي فرت هرباً من جرائم الإرهابيين إلى قراها وممارسة حياتها الاعتيادية.