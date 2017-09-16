حلب ـ محمد حنورة: ص 2:02 2017/09/16

أكد رئيس وفد مجلس الشيوخ الإيطالي باولو روماني رئيس الوفد الإيطالي إلى الجمعية العامة للمجلس الأوروبي بأن زيارة الوفد إلى حلب تكتسب أهمية كبيرة وتهدف إلى تكوين صورة حقيقية عن واقعها، ونقلها للمواطن الإيطالي بعيداً عن الصورة التي ينقلها ويروجها الإعلام الغربي البعيدة كل البعد عن الحقيقة، لافتاً إلى أنه هو وزملاؤه سيعملون على نقل مشاهداتهم الحقيقية للمواطن الإيطالي لتغيير وجهة نظره تجاه مايجري في سورية ولا سيما أن ما يصل إليه عبر وسائل الإعلام بعيد عن الحقيقة.

وأكد روماني خلال لقائه محافظ حلب حسين دياب أمس ضرورة العمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين البلدين كمقدمة لإعادة تعزيز العلاقات التي كانت جيدة وإيجابية بينهما خلال الفترات السابقة وهو ماسيعمل عليه أعضاء الوفد فور عودتهم إلى بلدهم.

بدوره قدم المحافظ عرضاً تاريخياً واقتصادياً واجتماعياً عن حلب، لافتاً إلى ما لحق بها بسبب الإرهاب من دمار ممنهج، وما تقوم به المحافظة من جهود لإعادة الإعمار بعد الانتصار الذي حققه الجيش العربي السوري.

وبيّن المحافظ أن الإرهاب لا يمثل خطراً على سورية فحسب، بل هو خطر على كل دول وشعوب العالم، ولا بد من تكاتف وتوحيد الجهود لمواجهته، مشيراً إلى الأثر السلبي لموقف الحكومات الغربية ودعمها للإرهاب ومافرضته من عقوبات اقتصادية ظالمة على الشعب السوري.

ودعا محافظ حلب أعضاء الوفد إلى نقل حقيقة ماشاهدوه في حلب وسورية إلى شعبهم لتغيير الصورة الخاطئة التي يروجها الإعلام الغربي عما يجري في سورية.

كما بيّن عدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي في محافظة حلب للوفد الإيطالي أن ما تقوم به الجماعات الإرهابية من ممارسات وأفعال لا يمت للإسلام بصلة وأن الإرهابيين أبعد ما يكونون عن الدين الإسلامي السمح، لافتين إلى أن ما يجري في سورية هو حرب ضد الإرهاب وأن النصر سيكون حليف السوريين.