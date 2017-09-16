ص 1:01 2017/09/16

خرقت المجموعات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص للمرة الثانية خلال 24 ساعة وذلك عبر هجومها على قرية جبورين واستهدافها بعدد من القذائف ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين.

وذكر مراسل «سانا» في حمص أن مجموعات إرهابية شنت مساء أمس الأول هجوماً على منازل المواطنين في قرية جبورين شمال مدينة حمص بنحو 19 كم، حيث تصدّت لها مجموعات الدفاع الشعبية في القرية وأوقعت بينها خسائر كبيرة.

ولفت المراسل إلى أن الهجوم الإرهابي تسبب باستشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين.

وأفاد المراسل بأن المجموعات الإرهابية قصفت بعد منتصف الليلة قبل الماضية منازل المواطنين بـ4 قذائف ما تسبب بوقوع أضرار مادية من دون وقوع إصابات بين المواطنين، مبيناً أن وحدة من الجيش العربي السوري ردّت بالسلاح المناسب على مصادر إطلاق القذائف وحققت إصابات مباشرة.