ص 1:01 2017/09/16

ذكرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا أن مختلف الأجهزة الأمنية في البلاد تقدر عدد المتطرفين الناشطين في البلاد بحوالي 10 آلاف و300 شخص، ما يؤكد التنامي المطرد لهذه المجموعة التي كان يقدر عددها عام 2011 بحوالي 3800 شخص قبل أن تصل إلى 8300 عام 2015 ليتجاوز حاجز 10 آلاف خلال حزيران الماضي.

وأفادت وكالة «د.ب.أ» بأن السلطات الأمنية الألمانية تراقب هذا التطور بقلق بالغ، حيث تعد «السلفية» أرضية خصبة للتطرف والإرهاب في الغرب, مؤكدة أن السلطات الألمانية تصنف حوالي 1800 متطرف كعناصر يشكلون خطراً إرهابياً, فيما هناك فئة أخرى يصل عددها إلى حوالي 700 شخص ترى السلطات أنهم مستعدون للمشاركة في أعمال إرهابية من بينهم إرهابيون عادوا من مناطق القتال في الشرق الأوسط.

ومن أصل 940 إرهابياً سافروا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف «داعش» هناك الثلث تقريباً عادوا إلى ألمانيا، فيما قتل 145 منهم في المعارك.