ص 2:02 2017/09/14

بدأت في العاصمة الكازاخية أستانا أمس اجتماعات مجموعة العمل للدول الضامنة لوقف الأعمال القتالية في سورية: روسيا وإيران وتركيا، تمهيداً لانطلاق اجتماع أستانا السادس حول سورية على مستوى عال اليوم ويستمر يومين.

وذكر مراسل وكالة «نوفوستي» الروسية وفق ما أوردت «سانا» أن الاجتماعات تجري على مستوى الخبراء من الدول الثلاث روسيا وإيران وتركيا، حيث تعقد اجتماعات ثنائية مغلقة في الصباح، بينما يتوقع أن ينضم خبراء من فريق الأمم المتحدة إلى المناقشات التقنية بعد الظهر.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الجلسة العامة لاجتماع «أستانا6» ستعقد يوم غداً الجمعة.