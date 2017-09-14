ص 2:02 2017/09/14

اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي على الأسواق في مدينة دير الزور ومدى توافر المواد الغذائية والتموينية في المحافظة.

وأشار الدكتور الغربي في تصريح لـ«سانا» إلى أنه وصلت إلى دير الزور 40 شاحنة محملة بالخضر والفواكه والمواد الغذائية والتموينية بهدف إغراق الأسواق وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الغربي: سيتم إرسال قوافل أسبوعية كل منها يحمل ما لا يقل عن 800 طن وإن إمداد أهالي دير الزور بالمواد الغذائية والتموينية لن يتوقف بهدف إغراق الأسواق، مبيناً أنه تم وضع خطة للتوزيع كما سيتم العمل على افتتاح المزيد من مراكز التوزيع منعاً للازدحام.