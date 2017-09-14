ص 2:02 2017/09/14

ارتكب طيران «التحالف الدولي» مجزرتين جديدتين بحق السوريين راح ضحيتهما 22 مدنياً بسبب قصفه منازل المواطنين في مدينة الرقة وريف دير الزور الشمالي.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن قصفت أحد منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 11 مدنياً معظمهم نساء وأطفال.

وفي ريف دير الزور الشمالي استشهد 11 مدنياً من عائلة واحدة بسبب غارات نفذها طيران «التحالف الدولي» على قرية الشهابات، كما وقع دمار كبير في عدد من المنازل والبنى التحتية وفقاً للمصادر الأهلية.