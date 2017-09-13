ص 2:02 2017/09/13

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد أمس رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية نقلها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هنأه فيها بفكّ الحصار الذي فرضه إرهابيو «داعش» على مدينة دير الزور لأكثر من ثلاث سنوات.

وجرى خلال اللقاء بحث خطط متابعة الأعمال القتالية والتعاون بين الجيش العربي السوري والقوات الروسية بهدف المضي قدماً نحو تحرير مدينة دير الزور بالكامل من رجس الإرهاب.

كما جرى التأكيد على تصميم البلدين الصديقين على مواصلة وتعزيز جهود محاربة الإرهاب في جميع المناطق السورية حتى القضاء عليه نهائياً لأنها حرب مصيرية ليس بالنسبة لسورية فقط بل للمنطقة برمتها وسترسم نتائجها مستقبل شعوبها.