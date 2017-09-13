ص 2:02 2017/09/13

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مباحثات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع القيادة الروسية خلال زيارته إلى روسيا ستتناول الأوضاع في سورية والعراق ومكافحة الإرهاب.

ونقل موقع قناة «روسيا اليوم» عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله للصحفيين: فيما يتعلق بالشرق الأوسط، فبالطبع سيبحث الجانبان الوضع في سورية والمنطقة عموماً، مؤكداً في الوقت نفسه وجود علاقات وثيقة مستمرة مع الإيرانيين بشأن المسائل المتعلقة بالأوضاع في العراق والخليج بمكافحة الإرهاب وفق ما ذكرت «سانا».

وكانت وكالة «مهر» الإيرانية قد أفادت في وقت سابق أمس بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يخطط لزيارة مدينة سوتشي الروسية اليوم.