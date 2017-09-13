ص 2:02 2017/09/13

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أنه تمكّن من تقديم مساعدات طبية لما يقارب 46 ألف شخص من سكان محافظة حلب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وذكر ممثل المركز في حلب الجنرال إيغور يميليانوف أن المركز يجري عمليات خاصة بتقديم المساعدات الطبية في كل بلدات المحافظة إضافة إلى مشاركة وحدة طبية خاصة، مؤكداً أنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تقديم المساعدات الطبية إلى نحو 46 ألف شخص معظمهم من الأطفال.

إلى ذلك وزع مركز التنسيق الروسي في حميميم بالتعاون مع محافظة القنيطرة حقائب مدرسية مقدمة من جمهورية روسيا الاتحادية على التلاميذ من أبناء الشهداء والأسر المهجّرة لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك في مدرسة جبا الريفية الأولى.

وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر في تصريح له نقلته (سانا) إلى أن توزيع الحقائب المدرسية على التلاميذ يجسّد عمق العلاقة بين سورية وروسيا وتناميها نحو الأفضل، مشيداً بالموقف الروسي الداعم لسورية سواء في الميدان أو إعادة الحياة إلى المجتمع من خلال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

وبيّن عبد القادر أن الاعتداءات التي طالت الكثير من المدارس سواء على أرض محافظة القنيطرة أو تجمعات النازحين بدمشق وريفها لم تمنع الطلاب من مواصلة تحصيلهم العلمي.

بدوره أوضح ممثل مركز التنسيق الروسي العقيد ألكسي كوزن أن جمهورية روسيا الاتحادية مستمرة في تقديم المساعدات للشعب السوري حتى يتحقق الانتصار ويعمّ السلام جميع مناطق سورية، لافتاً إلى أن مبادرة اليوم مقدمة من أطفال روسيا إلى إخوتهم التلاميذ في سورية.

ولفت كوزن إلى الجهود التي يبذلها الكادر الإداري والتدريسي من أجل مواصلة العملية التدريسية وإنجاحها واستمرار التحصيل العلمي للتلاميذ الذين يمثّلون سورية الحضارة.

من جهته نوّه مدير التربية فوزات الصالح بالمبادرة الروسية التي تتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحاً أن المديرية تتابع انتظام سير العملية التربوية بشكل يومي وتعمل على معالجة المعوقات أينما وجدت.

وأكدت عضو قيادة منظمة طلائع البعث أميمة إبراهيم أن مدارس محافظة القنيطرة ستبقى مراكز للعلم والتعلم والمعارف رغم كل الصعوبات والمخاطر التي تواجه الطلاب بسبب الاعتداءات المتكررة من الإرهاب الذي يهدف إلى نشر الجهل والتخلف بين الأطفال.

شارك في التوزيع قائد الشرطة العميد جاسم العبدالله وعضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي نديم حسون وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة وأمين فرع القنيطرة لطلائع البعث.