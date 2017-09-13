ص 2:02 2017/09/13

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب أسقطت المشروع الإسرائيلي الإرهابي وحمت المقاومة على امتداد المنطقة.

ونقلت (سانا) عن قاسم قوله خلال كلمة الليلة قبل الماضية في حفل إصدار عدد مجلة «مرايا» الدولية بحضور سفراء سورية علي عبد الكريم وإيران محمد فتحعلي والعراق علي عباس العامري: إن سورية استطاعت أن تحقق النصر على المشروع الإرهابي الغربي ـ الإسرائيلي المدعوم إقليمياً وعالمياً.

ولفت قاسم إلى أن المقاومة تشارك في التصدي للإرهاب من أجل إسقاط المشروع الذي يستهدف سورية والمقاومة، مؤكداً أن علاقة حزب الله بسورية وإيران علاقة استراتيجية ما يؤدي إلى نجاحات في مختلف الميادين.