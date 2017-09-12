أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 272 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30/9/2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع «ب».
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 272
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014
يرسم ما يلي:
المادة 1: يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع «ب».
المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/12/1438 هجري الموافق لـ11/9/2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد