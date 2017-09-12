ص 3:03 2017/09/12

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 272 لعام 2017 القاضي بتحديد يوم السبت الواقع في 30/9/2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع «ب».

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 272

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 تاريخ 24/3/2014

يرسم ما يلي:

المادة 1: يحدد يوم السبت الواقع في 30/9/2017 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية لملء المقعد الشاغر في الدائرة الانتخابية لمحافظة دير الزور القطاع «ب».

المادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 20/12/1438 هجري الموافق لـ11/9/2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد