ص 3:03 2017/09/12

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس انطلقت صباح أمس على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق فعاليات المؤتمر الوطني لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية لإعادة الإعمار والذي تنظمه نقابة المهندسين.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أهمية عنوان المؤتمر الذي يبحث في عملية تأهيل وتدريب الكوادر الهندسية اللازمة لإعادة الإعمار باعتباره عنواناً طموحاً وتفاؤلاً نحتاج إليه جميعاً، نظراً لأهمية عملية بناء القدرات واستمرارية عملية التدريب والتأهيل وخاصة أن مستقبل الوطن يبنى بالجد والعمل وحسن التخطيط والتنفيذ وصدق تقييم النتائج والجرأة بتحليلها وتعزيز الإيجابيات.

وأشار عرنوس إلى أن الهدف من المؤتمر نقل خبرات معدّي المحاضرات للمهندسين الذين سيكون لهم دورهم الفاعل في مرحلة إعادة الإعمار، ما يسهل عليهم حسن الأداء، معرباً عن الأمل بأن يصل المؤتمر إلى توصيات ونتائج تسهم في دعم وترسيخ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي.

وشدد عرنوس على أن المهندسين هم اللبنة الأساسية في مرحلة إعادة الإعمار مايتطلب توفير حالة من الانسجام والتعاون والتنسيق بين الوزارة ونقابة المهندسين.

بدوره لفت نقيب المهندسين السوريين غياث قطيني إلى ضرورة تهيئة الكوادر الهندسية لإعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة، مشيراً إلى سعي النقابة إلى تدريب 200 مهندس من مختلف المحافظات باختصاصات هندسية مختلفة ورفدها بأحدث العلوم والتقنيات الهندسية لنقلها إلى زملائهم في جميع المحافظات.

ونقلت «سانا» عن قطيني إشارته إلى أن رؤية الحكومة والنقابة تتمحور حول ضرورة مشاركة جميع أفراد المجتمع وخاصة رجال الأعمال والدول الصديقة وشركاتها في تمويل مرحلة إعادة الإعمار.

من جهته لفت وزير النقل المهندس علي حمود إلى أهمية المؤتمر لتأهيل الكوادر العاملة في الوزارة ومؤسساتها للوقوف على الواقع الفعلي للطرق والجسور والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وتطويرها وإعادة تأهيلها إلى جانب المساهمة في ابتكار طرق جديدة بالاعتماد على الموارد المحلية مع المحافظة على الجودة.

واستعرض حمود الأعمال التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجالات السكك الحديدية ووصل ميناء طرطوس مع شنشار بحمص والعمل على تأهيل 186 كيلومتراً برياً ووصل مناجم الفوسفات في تدمر بمدينة حمص إلى جانب إعادة تأهيل الجسور والموانىء والطرق بما يسهم في تأمين احتياجات عملية إعادة الإعمار.

من جهته معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور معلا الخضر أوضح أنه تم الإعداد لهذا المؤتمر بالتعاون والتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص الوطني، مشيراً إلى التعويل على هذا المؤتمر لتوفير كم كبير من المعلومات العلمية والفنية والتقنية التي تساعد على النهوض بعملية الإعمار في جميع المجالات.

بدوره محمد ثائر الجوهري ممثل مجموعة «قاطرجي الدولية» الداعم الاستراتيجي للمؤتمر بيّن أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية وإيمانها العميق بأهمية المؤتمر في عملية تأهيل الكوادر الهندسية اللازمة لعملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على رعاية ودعم فعاليات كثيرة في حلب وباقي المحافظات ومنها دعم أهالي الشهداء وتقديم المساعدات لهم، ودعم التعليم إضافة إلى الدعم التخصصي للنقابات التي ستدخل في عملية إعادة الإعمار ومنها نقابة المهندسين.

ويبحث المشاركون في المؤتمر على مدى 3 أيام قضايا تتعلق بالهندسة المدنية والأبنية السكنية والخدمية والأثرية والدليل الإرشادي لتقوية المباني المتصدعة وتدعيمها والدراسات الخاصة بذلك وتنفيذ أعمال الترميم الخاصة بالطرق والجسور وإصلاح شبكات الكهرباء والتجهيزات الميكانيكية.