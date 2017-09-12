ص 3:03 2017/09/12

وصلت إلى مدينة دير الزور ظهر أمس قافلة مساعدات إنسانية تحمل على متنها نحو 700 طن من المواد الغذائية وذلك في إطار الجسر البري الذي افتتحته الحكومة فور كسر الحصار عن المدينة لتوزيعها على الأهالي في الأحياء الشرقية والغربية وقرية الجفرة.

وأفاد مراسل «سانا» في المدينة بأن 9 شاحنات محملة بـ700 طن من المواد الغذائية والتموينية المتنوعة دخلت إلى دير الزور عبر طريق البانوراما في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة بعد أقل من 24 ساعة من سيطرة الجيش العربي السوري عليه وتأمينه الطريق الرئيس إلى المدينة.

ولفت المراسل إلى أنه على الفور بدأ العمل بتفريغ محتويات القافلة من المواد تمهيداً لتوزيعها على الأهالي الذين تعرضوا على مدار السنوات الثلاث الماضية لحصار جائر من إرهابيي «داعش» قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري وحلفاؤه يوم الثلاثاء الماضي من كسره وتأمين دخول عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأساسية.

ووزعت محافظة دير الزور أمس الأول 5000 سلة تحتوي على مواد غذائية وصحية مجانية إضافة إلى 2500 ربطة خبز في حي هرابش، بينما قام الهلال الأحمر العربي السوري قبل يومين بتوزيع مساعدات إنسانية تضم مواد غذائية معلبة تكميلية على الأهالي في مجمل الأحياء السكنية.