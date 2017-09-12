ص 2:02 2017/09/12

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة تطوير التعاون بين دول المنطقة في مجال التصدي للإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها.

ودعا روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف في طهران أمس إلى تعزيز الأمن على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان وتحويلها إلى حدود اقتصادية وتجارية وإيجاد أسواق حدودية تخدم شعبي البلدين والاستقرار والأمن في المنطقة.

وحسب «سانا» فقد أشار روحاني إلى أن لإيران وباكستان أهدافاً ووجهات نظر متطابقة على صعيد ضرورة تسوية الأزمات الإقليمية من خلال التعاون بين دول المنطقة.

بدوره شدد محمد آصف على أنه لا حل عسكرياً لمشاكل المنطقة، معرباً عن اعتقاده بأن تسوية هذه المشاكل تستلزم حلولاً إقليمية وليس من القوى الخارجية.

واعتبر محمد آصف أن جميع دول المنطقة معرضة لخطر الإرهاب ولذلك فإن السعي للتوصل إلى حل للتخلص من المشاكل يحظى بأهمية بالغة.