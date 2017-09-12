ص 2:02 2017/09/12

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أمس أن الجلسة العامة لاجتماع «أستانا 6» حول سورية ستعقد يوم الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن المكتب الصحفي للوزارة قوله في بيان: إن اجتماع الجلسة العامة لمحادثات الجولة السادسة بشأن تسوية الأزمة في سورية سيعقد في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وأضاف المكتب في بيانه: ندعو ممثلي الإعلام لتغطية اجتماع الجلسة العامة للمحادثات التي ستعقد في فندق ريكسوس بريزدنت في أستانا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أكد في السادس من الشهر الجاري أنه لاتوجد أي تغييرات في موعد اجتماع «أستانا 6» حول سورية، مشيراً إلى أنه سيعقد في الـ13 من أيلول الجاري لقاء مجموعة العمل حول سورية ثم ستعقد في اليومين التاليين، أي في الـ14 و15 منه المحادثات بين الحكومة السورية و«المعارضة».

يذكر أن العاصمة الكازاخية أستانا استضافت خمسة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع والخامس من تموز الماضي وأكدت في مجملها الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية.