ص 2:02 2017/09/12

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين «المرابطون» في لبنان العميد مصطفى حمدان أن المشروع الإرهابي ضد سورية فشل بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وحلفائه وإرادة المقاومة.

وأشار حمدان خلال لقائه أمس وفداً من الحوار العربي – الإيراني إلى أن الانتصارات في حلب ثم دير الزور كانت انتصارات استراتيجية على الإرهاب، مبيناً أن ما نسمعه «اليوم» هو ثرثرات المهزومين والتي تدل على عجزهم وعدم استطاعتهم مع رعاتهم حرفنا عن السير دائماً إلى تحرير فلسطين.

بدوره أشار الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد صادق الحسيني الذي كان ضمن الوفد إلى أهمية فك الحصار عن مدينة دير الزور، مؤكداً أنه لحظة تاريخية وانتصار استراتيجي كبير ضد المؤامرة الصهيو-أمريكية.

ولفت الحسيني إلى أنه انطلاقاً من دير الزور تتجه الأنظار لإجبار قوى العدوان على الإذعان قريباً وإعلان هزيمتها وفشل مشروعها في المنطقة.

كذلك أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه الميدانية وهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي ولاسيما في دير الزور أسقطت المشروع الإرهابي – الإسرائيلي المدعوم أمريكياً ومن دول إقليمية.

ونقلت «سانا» عن دعموش قوله في كلمة في بلدة يانوح الجنوبية: إننا «اليوم» أمام مشهد انهيار شامل ومتزامن ومترابط في كل المنطقة للإرهاب التكفيري وأمام إنجازات وانتصارات شاملة ومتزامنة ومترابطة لمحور المقاومة وهزيمة للمشروع الإرهابي – الإسرائيلي – الأمريكي والسعودية.

وأشار دعموش إلى أن أميركا تعمل على تهريب إرهابيي «داعش» ومتزعميه من دير الزور مع اقتراب سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة، ومن تلعفر في العراق، والحفاظ على هؤلاء الإرهابيين وإبقائهم لاستخدامهم بمسميات أخرى في أماكن أخرى من العالم.

واعتبر دعموش أن العدو الإسرائيلي هو الخاسر الأكبر مما يحصل في المنطقة وخاصة مع توالي الانتصارات والإنجازات في سورية والعراق ولبنان ضد الإرهابيين، لافتاً إلى رغبة هذا العدو بإبقاء «داعش» وبقية الجماعات الإرهابية التكفيرية عنصر استنزاف وتدمير لدول المنطقة والمقاومة.