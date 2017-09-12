ص 2:02 2017/09/12

جددت المجموعات الإرهابية خرقها مذكرة منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص عبر استهدافها قرية عين الدنانير بعدد من القذائف الصاروخية والهاون.

وذكر مراسل «سانا» أن 5 قذائف على الأقل سقطت صباح أمس على قرية عين الدنانير في منطقة المشرفة شمال مدينة حمص ما تسبب بإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية في القرية.

ولفت المراسل إلى أن مصدر القذائف هو منطقة السعن وعين حسين حيث تنتشر مجموعات إرهابية امتهنت الإجرام وأعمال القتل والسلب والنهب وتستهدف القرى المجاورة بالقذائف في محاولة يائسة للنيل من صمود أهلها وإجبارهم على ترك منازلهم.

كما خرقت المجموعات الإرهابية مذكرة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية واعتدت على محطة تحويل كهرباء خربة غزالة شرق مدينة درعا ما تسبب بخروجها من الخدمة.

وذكر مصدر في شركة كهرباء درعا أن مجموعة إرهابية قامت بالاعتداء أمس على محطة تحويل كهرباء خربة غزالة ما تسبب في انخفاض توتر الكهرباء المغذية للمدينة ومشروعات ضخ المياه في ريف درعا الغربي الأمر الذي اضطر الشركة لوقف التغذية عبر المحطة واللجوء إلى الخط الاحتياطي البديل ريثما يتم إخراج الإرهابيين من المحطة.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تعمل مع المجتمع المحلي في بلدات الغارية وصيدا لإخراج الإرهابيين من المحطة، موضحاً أن الاعتداء على المحطة تسبب في وقف ضخ المياه للمدينة.

ومنذ التوصل إلى مذكرة منطقة خفض التوتر في المنطقة الجنوبية خرقت المجموعات الإرهابية الاتفاق أكثر من مرة سواء عبر استهداف الأحياء السكنية بالقذائف أو الاعتداء على البنى التحتية والخدمية.