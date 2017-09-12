ترجمة ـ إيمان الذنون: ص 2:02 2017/09/12

أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إلى أن تركيا شهدت مؤخراً أكبر محاكمة جماعية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في العام الماضي، حيث ذكرت الصحيفة في مقال لها أن اتهامات رئيس النظام التركي رجب أردوغان لفتح الله غولن بتنفيذ الانقلاب لا أساس لها من الصحة، وأوردت في الوقت ذاته اتهام غولن لأردوغان بتنفيذ مسرحية الانقلاب بهدف التخلص من خصومه وتعزيز سلطته الديكتاتورية.

وبيّنت الصحيفة أن غولن الذي اتهمه أردوغان بما يسمى «قضية أوكينسي» الجوية والتي اعتبرت مقر مخططي الانقلاب لا علاقة له بما حدث رغم مطالبات أنقرة الولايات المتحدة بتسليم الأخير على خلفية اتهامه «بقيادة حركة سرية تسللت إلى المؤسسات الحكومية من أجل تعزيز أنصار غولن في مواقع السلطة في الجيش والحكومة والقضاء إلى أن يتمكن غولن من الاستيلاء على السلطة في تركيا».

وأوضحت الصحيفة أن اللافت في الأمر هو أن جميع الضباط الأتراك الذين حصلوا على ترقية من أردوغان كانوا في قاعدة «أوكينسي» الجوية ليلة الانقلاب وهي القاعدة التي انطلقت منها الطائرات لضرب المدنيين وأهداف معينة أصابت البعض من رجال الشرطة، فكيف حصل ذلك مع العلم أنهم من يجب أن يحاسبوا على تقصيرهم في حماية القاعدة من «المتآمرين»؟

ونقلت «نيويورك تايمز» عن محامي دفاع أحد المتهمين وهو عقيد في الجيش التركي قوله: إن افتراض البراءة حتى تثبت التهمة هو المبدأ العالمي والمتعارف عليه في القانون، وفي تركيا هذا المبدأ غير موجود والجميع يعرف ذلك، مضيفاً: لسوء الحظ، فإن المحاكمات الأخيرة في تركيا أصبحت سياسية أكثر منها قانونية، والقضاة في تركيا وأعضاء النيابة العامة يتعرضون لضغوط شديدة، ما يؤكد عدم وجود محاكمات عادلة في تركيا.

وختمت الصحيفة: فيما يتعلق بقضية الانقلاب الفاشل لا يزال القضاة والمحامون يتعرضون للتهديد المستمر من الحكومة التركية، ما يجعل العديد منهم يرفضون إجراء المقابلات الإعلامية أو ذكر أي معلومة تتعلق بالقضية خوفاً من العواقب، مستندين في ذلك إلى ممارسات أردوغان التي تمنعهم من القيام بأدنى واجباتهم وهو الالتقاء بموكليهم كحد أدنى.