ص 2:02 2017/09/12

حذرت كوريا الديمقراطية أمس الولايات المتحدة من أنها ستدفع ثمناً مستحقاً لقيادتها استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ بعد التجربة الناجحة الأخيرة التي أجرتها لاختبار القنبلة الهيدروجينية في الثالث من الشهر الجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد طلبت رسمياً التصويت في مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الديمقراطية على الرغم من معارضة الصين وروسيا لهذا التوجه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية وأوردته «سانا»: إن الولايات المتحدة تقوم بمساع محمومة لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبيونغ يانغ مع أنها تأتي في إطار إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس.

وأضاف المتحدث: إذا سارت واشنطن بالقرار غير الشرعي وغير العادل حول العقوبات المشددة فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف تحرص بشكل أكيد على أن تدفع الولايات المتحدة الثمن.

وتابع: إن الإجراءات المقبلة التي ستتخذها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة اللذين لم تختبرهما سابقاً طوال تاريخها.

ولفت المتحدث إلى أن بلاده طورت وأتقنت الأسلحة النووية الحرارية فائقة القوة كوسيلة لردع التحركات العدائية الأميركية التي تتزايد على نحو غير مسبوق، والتهديد النووي للولايات المتحدة ولنزع فتيل خطر الحرب النووي الذي يلوح في الأفق فوق شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.

وتطالب مسودة مشروع القرار الأميركي بفرض مجلس الأمن حظراً نفطياً على بيونغ يانغ ووقف صادراتها الرئيسة من المنسوجات وفرض حظر مالي وحظر سفر على الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون.