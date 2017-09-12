ص 2:02 2017/09/12

قتل 18 عنصراً من قوات الأمن المصرية بعد أن تعرضت دوريتهم لهجوم إرهابي في محافظة شمال سيناء حسب ما أعلنت مصادر أمنية وطبية مصرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس أوردته «سانا»: إن دورية للقوات الأمنية اشتبهت بإحدى السيارات بدائرة بئر العبد أثناء محاولة سائقها اقتحام خط سير الدورية وحال قيام القوات بالتعامل مع السيارة انفجرت وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النيران مع بعض الإرهابيين الذين كانوا مختبئين بالمنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق ما أدى إلى استشهاد بعض أفراد الدورية وإصابة آخرين.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي الهجوم الذي وقع عند أطراف مدينة العريش.

وكانت قوة أمنية مصرية قد قضت أمس الأول على 10 إرهابيين خلال مداهمتها وكرهم في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

وتشهد مصر هجمات إرهابية تقوم بها تنظيمات محظورة تستهدف مراكز الجيش والشرطة ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين والعسكريين.