ص 5:05 2017/09/11

وصلت قافلة مساعدات غذائية وصحية سيّرتها محافظة دير الزور أمس لأهالي الأحياء الشرقية بالمدينة وقرية الجفرة بعد أن كسر أبطال الجيش العربي السوري الحصار المفروض على أهالي المدينة.

وأكد المحافظ محمد إبراهيم سمرة الذي رافق القافلة إلى حي هرابش أن فرحة النصر «اليوم» اكتملت بكسر الطوق عن المطار والأحياء المجاورة له بعد حصار صمد خلاله أهالي هذه الأحياء وقاوموا إلى جانب جيشنا حتى تحقق النصر.

وبيّن المحافظ أن المساعدات تضمنت إرسال 5000 سلة تحتوي على مواد غذائية وصحية مجانية إضافة إلى 2500 ربطة خبز.

وعبّر الأهالي عن فرحتهم بالهتاف للوطن وقائد الوطن وأبطال الجيش والقوات الرديفة والحليفة.

شارك في الجولة أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي ساهر الصكر.

وصول 4 حالات مرضية إلى حلب عبر الجسر البري لمساعدة أهالي دير الزور

وصلت أمس 4 حالات مرضية من مدينة دير الزور قادمة للعلاج إلى مشفى الرازي في حلب عبر الجسر البري الذي افتتحته الحكومة منذ اللحظة الأولى لكسر الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة حصار إرهابيي «داعش» عن المدينة.

وتعد هذه الحالات الأربع الأولى التي يتم نقلها من مدينة دير الزور من مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة التي كانت أول الداخلين بطواقمها الطبية وسيارات الإسعاف إلى دير الزور بعد فك الحصار الإرهابي عن أهلها الصامدين.

وبيّن مدير صحة حلب الدكتور زياد حاج طه أن جميع الحالات المرضية الواردة تعاني حالة سوء تغذية شديد وبعضها يعاني الإصابة بشظايا قذائف الإرهاب وإحداها تعاني نزيفاً هضمياً وأخرى تعاني أذية بغشاء الطبل.

وحسب «سانا» فقد أوضح حاج طه أنه فور وصول الحالات المرضية تم إجراء الاستقصاءات الطبية اللازمة لها وتقديم الإسعافات والعلاج اللازم لها على أن تتم متابعة كل حالة منها إلى حين تماثلها للشفاء، مؤكداً استعداد مديرية الصحة بكل مشافيها وكوادرها لاستقبال جميع الحالات المرضية والإسعافية الواردة إليها وخصوصاً من أهالي دير الزور.

إلى ذلك اطلع محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار على الخدمات الطبية المقدمة لهؤلاء المرضى في مشفى الرازي واطمأنا على صحتهم وباركا لهم انتصار دير الزور على الإرهاب وفكّ الحصار الظالم الذي فرضته المجموعات الإرهابية عليهم لأكثر من ثلاث سنوات.