ص 5:05 2017/09/11

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن تفاؤله بأن الجولة القادمة من اجتماعات «أستانا» التي ستعقد في 14 و15 من الشهر الجاري ستشهد اتفاقات جديدة بشأن إنشاء منطقة تخفيف التوتر الرابعة في إدلب.

وقال لافروف: إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية يعد خطوة مهمة إلى الأمام ويسهم في تعزيز التسويات السياسية وحل القضايا الإنسانية وإيجاد الظروف المناسبة لتعزيز العملية السياسية من أجل حل الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

وتم التوصل مؤخراً إلى اتفاقات لإقامة 3 مناطق لتخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية وغوطة دمشق الشرقية وشمال مدينة حمص.

وأوضح لافروف الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية نظام بني سعود عادل الجبير في جدة أمس أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر إجراء مؤقت ولا أحد ينوي الحفاظ عليها إلى الأبد وإنشاء أي «مقاطعات منفصلة» في الأراضي السورية، مبيناً أن ثمار هذه المناطق واضحة وهناك التزام بنظام وقف الأعمال القتالية بشكل عام.

واعتبر لافروف أن بدء حوار سوري- سوري عبر لجان المصالحة الوطنية في مناطق تخفيف التوتر يعد عنصراً مهماً للغاية قد يشكل إضافة مهمة للجهود التي تبذل لضمان حوار مباشر على طاولة المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبيّن لافروف أن بلاده تدعم بشكل نشط جهود توحيد وفود «المعارضة» السورية لبدء الحوار مع الحكومة السورية خلال محادثات جنيف القادمة والدور الذي تقوم به الرياض في هذا الصدد، مشدداً في الوقت ذاته على أن السوريين وحدهم من يقررون مستقبل دولتهم.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: عندما يجري توحيد «المعارضة»، وأعتقد أنها ستتوحد.. يجب علينا تحفيز جميع الذين سينضمون إلى وفد واحد لوضع موقف موحد ومنصة تستهدف التسوية الشاملة التي سيقررها السوريون، لافتاً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لا ينص على أي «شروط مسبقة» لبدء الحوار وليس هناك إنذارات نهائية أو مطالب أحادية الجانب.

من جهة أخرى أعلن لافروف أن عجز الولايات المتحدة عن طرح موقف واضح إزاء القضية الفلسطينية يعرقل عملية التسوية في الشرق الأوسط.

وأوضح لافروف أن البيت الأبيض لم يبلور بعد موقفه حيال القضية على الرغم من أن مبعوثه الخاص قام بعشرين زيارة إلى المنطقة.