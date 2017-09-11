دمشق ـ دانية الدوس: ص 5:05 2017/09/11

يوم حافل لم يسنح فيه الوقت لرئيس الحكومة ومعه عدد من الوزراء بالاستراحة إلا بضع دقائق فمن الاجتماع بالمعنيين في الاتحاد العام للفلاحين إلى الاجتماع بالمعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان مضى كامل النهار.

اجتماعان يمكن اعتبارهما مكملين لبعضهما لأنه من غير المعقول كما قال رئيس الحكومة في الاجتماع الثاني أن يتم إنشاء المعامل والمشروعات الزراعية التي تم التطرق إليها مع الفلاحين والتي أصر على التمسك بدعم إنجازها إذا لم يكن هنالك تنظيم كامل لجميع المناطق في سورية.

بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اجتماعه بأصحاب الشأن في وزارة الأشغال العامة والإسكان بتأكيده على أهمية هذا القطاع ودوره في البنية الاقتصادية للدولة فكان إيمانه بدور هذا القطاع الذي يعد الأول في التنمية الشاملة في كافة بلدان العالم والمعول عليه في المراحل القادمة، هو سبب عقد هذا الاجتماع للتكلم بصراحة عبر وضع عناوين وتقديم رؤى لخطة عمل تلك الوزارة، مشيراً إلى أن التحديات التي كانت تواجه ذلك القطاع قبل الأزمة كبيرة، فكيف هي الحال في ظل الحرب والتدمير الممنهج للبنية التحتية للأبنية والسكن؟

ولأكثر من مرة أعاد رئيس الحكومة التأكيد على أن تكون الخطة والرؤى الموضوعة قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني قياسي ولا تقتصر على كونها مجرد عنوان مثالي غير قابل للتنفيذ، مشيراً الى أننا بحاجة إلى استثمار كافة القوانين والأنظمة وأملاك الدولة في هذا القطاع ضارباً مثالاً بأن تاجر البناء يعتبر على مستوى من الإمكانات المادية كبيراً فكيف هي الحال إذا كانت الجهة عامة و تملك التشريعات والقوانين الداعمة أيضاً كما وزارة الأشغال ولا تستطيع دعم الدولة؟

تطرق المهندس خميس لأهمية هيئة التخطيط الإقليمي باعتبارها أهم المؤسسات التي ترسم استراتيجية صحيحة لمكونات الدولة إضافة لتعريجه على المؤسسة العامة للإسكان وما لها من تاريخ مضيء في تنفيذ البعد الاجتماعي في تأمين السكن لأبناء الوطن، مشيراً إلى أنه حتى تستطيع الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري رسم خطة تنموية صحيحة يجب أن يكون لديها بنك معلومات استراتيجية وتبتعد عن العمل بعشوائية وتركز على التنسيق مع الهيئات المعنية والجهات ذات الصلة.

وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس شرح بحماسة واقع عمل الوزارة وخاصة بعد شهادة رئيس الحكومة بأنه من المتميزين بمتابعة كافة العناوين الخاصة بالوزارة ليؤكد أن الهدف الأساسي الذي تم العمل عليه منذ البداية هو الانتقال لواقع أفضل والمؤشرات الحالية تؤكد ذلك فهناك الكثير من المحفزات والعروض التي قدمت من جهات صديقة وداعمة بالتمويل، والتشاركية فما نعمل عليه اليوم هو كيفية توجيه القطاع الخاص الذي يساهم بـ12% لمناطق نريدها، مشيراً إلى أن العرض الذي أعده للمناقشة سيجعل الاجتماع يؤتي أوكله إيجابياً والذي تم وضع فيه خطة لضبط واقع السكن ككل سواء من الأراضي الكافية لإسكان أعداد هائلة من الناس إضافة لجعل التخطيط العمراني والمخططات التنظيمية هو الضابط والموجه للسكن.

وتضمن العرض المقدم واقع وخطة عمل كل من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي والمؤسسة العامة للإسكان حيث ركز المشاركون على ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة بالشكل الصحيح والتركيز على التطوير العقاري والتخطيط الإقليمي وتطوير البيئة التشريعية ليأخذ هذا القطاع مكانه كمؤسسة مهمة في رسم الاستراتيجيات الصحيحة لمكونات الدولة وليتصدر عناوين التنمية خلال الفترة المقبلة، ولفتوا إلى ضرورة تنظيم نشاط التطوير العقاري والمشاركة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتطوير البيئة الإدارية وتأهيل الموارد البشرية وتطوير أدوات الترويج الداخلي والخارجي للاستثمار العقاري ووضع محفزات مناسبة لدخول مطورين عقاريين جدد وتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مفهوم التشاركية مع القطاع الخاص وتوفير الاحتياجات السكنية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة ودراسة وتهيئة مناطق تطوير عقاري جديدة ومعالجة السكن العشوائي وإقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.

وبهدف تطوير آلية عمل هذا القطاع ووضع رؤية جديدة تناسب الأوضاع الحالية التي تمر بها سورية بيّن رئيس مجلس الوزراء ضرورة استثمار الإمكانات المتاحة بالشكل الصحيح والاهتمام بشكل أكبر بهذا القطاع لأنه من أهم القطاعات التي ترسم الاستراتيجية الصحيحة لمكونات الدولة، مشدداً على ضرورة مساهمة قطاع الإسكان في استنهاض رأس المال الخاص ووضع سياسات لتسهيل تقديم التراخيص وآليات إقراض جديدة تشجع الاستثمار في هذا القطاع.

من جهته وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أوضح أن الأولوية تتجلى في وضع جداول زمنية لمعالجة مناطق السكن العشوائي وإعادة تقييم التكلفة المالية ورؤية الوزارة أن تكون منطقة المشاع الجنوبي في حماة منطقة دراسة أولية، حيث تنتهي الدراسات إلى شيء قابل للتنفيذ ضمن الإطار العام الوطني.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أكد أهمية الابتعاد عن الأراضي الزراعية والالتفات إلى استثمار أراض أخرى في إقامة المدن الصناعية، مبيناً ضرورة التعاون مع هيئة التخطيط الإقليمي ليكون توجه السكن بعيداً عن الأراضي الزراعية.

أما وزير المالية الدكتور مأمون حمدان فلفت إلى أهمية التشاركية في الرؤى للارتقاء بواقع هذا القطاع ودراسة مدى إمكانات المواطنين على امتلاك السكن وتحديد السياسات الأفضل لدعم استفادة المواطنين من خدمات قطاع الإسكان.

من ناحيته أكد الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أهمية وضع خطة لتطوير الاستثمار العقاري بما يتناسب مع احتياجات مرحلة ما بعد الحرب تنطلق من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوزيعها على المستويات الزمنية ووضع آلية مناسبة لتنفيذها، لافتاً إلى أن التخطيط المكاني أساسي في المرحلة القادمة لأنه سيعالج مشكلة السكن العشوائي ويحل مشاكل المناطق الصناعية ويحافظ على المناطق الزراعية.

من جانبه لفت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى ضرورة مراعاة التطوير العقاري لمدى المواءمة بين الطلب والعرض وحاجة الأسرة السورية في هذا الاتجاه، مبيناً ضرورة دراسة اقتصاديات المكان ليستطيع تحقيق أهداف التخطيط الإقليمي.

بدوره أوضح رئيس هيئة التخطيط الإقليمي حسن جنيدان ضرورة إعادة النظر بالتخطيط الإقليمي ضمن الإطار الوطني، مبيناً أن الخريطة الوطنية للسكن يجب أن تشمل جميع الفعاليات السكنية الموجودة والمقترحة وتقييم التجمعات العمرانية المرخصة بما فيها الجمعيات السكنية وعقارات أملاك الدولة التي يمكن أن تصبح تجمعات سكنية جديدة وبما يتوافق مع توجهات التخطيط الإقليمي.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن المؤسسة تشكل رافعة النهضة العمرانية في سورية لأنها تمثل فرصة حقيقية لاستثمار المستقبل بالشكل الأفضل والتشارك والتكامل مع القطاعات الأخرى، مؤكداً ضرورة العمل على تقييم كوادر المؤسسة وتحديد أولويات التدريب والتأهيل المطلوبة في المجال الفني وإعادة دراسة هندسة الإجراءات وتبسيطها للعديد من الخدمات التي تقدم للمواطن.

أما ما يخص اجتماع رئيس الحكومة مع مجلس الاتحاد العام للفلاحين في مبنى الاتحاد فقد ناقش المشاركون الواقع الزراعي للموسم الحالي وتسويق الحبوب وإحداث مشروعات استثمارية جديدة لتأمين احتياجات الاتحاد والسيولة المالية اللازمة لاستمرار نشاطه والتقرير نصف السنوي للاتحاد والميزانية التقديرية والاستثمارية للعام الجاري، مطالبين بزيادة الدعم المخصص لمحصول القمح المروي ومربي الدواجن وتنفيذ خطة زراعة القطن وتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليها.

كما دعا المشاركون إلى التوسع في تربية النحل وتأمين سبل حمايته من الأمراض وتوفير مقنن علفي لمزارعي الأسماك والسعي لزراعة البحيرات بالإصبعيات حفاظاً على استمرار المخزون السمكي فيها ومنع الصيد الجائر وحماية الثروة الحيوانية وتأمين الأدوية البيطرية اللازمة لها ومستلزمات تربية الدواجن وإيجاد مناطق رعوية موسمية.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة مخصصات المازوت وتأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المحدد وخاصة الأسمدة وتخفيض أسعارها ورفع سقف إعانة الاتحاد العام للاتحادات والروابط الفلاحية وإعادة جدولة القروض وتقسيطها والإعفاء من غرامات التأخير والفوائد العقدية والإسراع بتعديل قانون الحراج، داعين أيضاً إلى تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية وإقامة سدات مائية وتفعيل صناديق دعم الإنتاج الزراعي وإعفاء المحاصيل الزراعية من الرسوم وتقديم التسهيلات اللازمة لمشروعات المرأة الريفية وتخفيض أسعار المحروقات.

المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء وفي معرض رده على المداخلات بيّن أن توصيف الواقع الزراعي يشكل أهمية بالغة لجهة وضع تصور للنهوض به بشقيه النباتي والحيواني في كل محافظة وبما يتناسب مع واقع وخصوصية كل منطقة إضافة إلى وضع قاعدة بيانات صحيحة تتضمن كل المعلومات اللازمة لإحداث نقلة في أداء القطاع الزراعي من جميع النواحي.

ونقل المهندس خميس للمشاركين ولجميع فلاحي الوطن محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد، معتبراً أن انعقاد المجلس بهذا التوقيت تزامناً مع الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا المسلحة الباسلة يكتسب أهمية كبرى تتطلب من الجميع العمل على إعادة تنشيط الإنتاج الزراعي لأنه في مقدمة الأولويات التي تعمل عليها الحكومة والجهات ذات الصلة بهذا القطاع.

وقال المهندس خميس: من الأهمية أن نعمل جميعاً حكومة واتحادات ومنظمات وفق رؤية مشتركة للحفاظ على القطاع الزراعي ودعم العملية الإنتاجية وتحقيق الرؤية التي وضعتها الحكومة لإعادة الإنتاج لهذا القطاع الذي يحتل المرتبة الأولى بين القطاعات التي ساهمت في بناء الدولة السورية على مدار 40 عاماً.

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا الاجتماع يمثل دليلاً على الرؤية الصوابية للدولة السورية لإعادة العجلة الإنتاجية والاقتصادية بكل مكوناتها وعلى رأسها القطاع الزراعي، مؤكداً أهمية خروج هذا الاجتماع بتوصيات جديدة لتناسب التحديات الحالية، وقال: إن الحكومة والوزارات المختصة بكل ما يتعلق بالشأن الزراعي تواصل اجتماعاتها الدورية والنوعية مع الاتحاد العام للفلاحين لضمان عودة المزارعين إلى منشآتهم وأراضيهم الزراعية وذلك من مسؤوليات الحكومة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وحول الخطة الحكومية للنهوض بهذا القطاع أوضح المهندس خميس أن الحكومة تقوم بخطوات تتضمن إصدار تشريعات وقوانين وتعمل على تقديم جميع أنواع الدعم للمزارعين والفلاحين ومربي الثروة الحيوانية، داعياً إلى الاستفادة من الخطوات الداعمة التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع ليعود أفضل مما كان عليه قبل الحرب الإرهابية المفروضة على سورية وتلبية الاحتياجات المطلوبة.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تعمل على وضع بنية تشريعية تحقق استيراد مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف وتشجع الزراعات التي تسهم في دعم الاقتصاد، مبيناً أن هناك حاجة ماسة لقاعدة معلومات صحيحة من وزارة الزراعة والوحدات الإرشادية واتحاد الفلاحين والروابط في كل المناطق لمعرفة ما يتم إنتاجه من محاصيل استراتيجية، داعياً إلى أهمية قيام الاتحاد بوضع رؤية وتصور لكيفية دعم الإنتاج الزراعي في كل المحافظات وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية لمعرفة متطلبات التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، ولافتاً إلى أن أراضي شرق حلب بحاجة إلى جهد حكومي كبير لتتم إعادتها إلى الإنتاج الزراعي.

وأشار المهندس خميس إلى أن احتياجات كل محافظة تختلف عن غيرها الأمر الذي يفترض معرفة متطلبات التنمية الزراعية في كل منها على حدة واستثمار كل متر مربع قابل للزراعة ومساعدة كل مواطن يرغب بالعمل في مجال تربية المواشي والدواجن والنحل وتأمين المتطلبات اللازمة للانطلاق به، مؤكداً على ضرورة الخروج برؤية جديدة وبرنامج زمني محدد، حيث إن الحكومة جاهزة للمشاركة والتفاعل في أي لقاء معني بالقطاع الزراعي يعقد في أي محافظة وتحقيق المطالب التي تسهم في إعادة الألق إليه وخاصة في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الاستقرار والأمان.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تمويل أي مشروع زراعي يقوم به الاتحاد العام للفلاحين في أي محافظة ما دام يحقق الجدوى الاقتصادية منه والسقف مفتوح لتمويل هذه المشاريع، وقال: نحن بحاجة لرؤية جديدة لرفع القوة الإنتاجية في هذا القطاع وأن تكون هناك لقاءات دورية مع رئيس الحكومة ووزير الزراعة لمناقشة مختلف العناوين الزراعية التي ستكون نتاج عمل المحافظات.

وفي معرض إجابته عن بعض التساؤلات والمطالب المتعلقة بضرورة تخفيض الأسعار ومنح القروض ورفع مستوى الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني أكد المهندس خميس أن الدولة لن تتخلى عن دعمها لهذا القطاع وللفلاحين مهما كانت الظروف إنما بطريقة أكثر نجاعة وتحقق فائدة للمزارع وتمنع الانتقائية عبر اعتماد سياسة الدعم النهائي للمنتج تشمل مختلف المنتجات الزراعية ولاسيما القطن والقمح.

وأضاف: إنه يتم المضي برؤية لتحديد الأسعار التأشيرية تشمل حتى أسعار الخضراوات، مطمئناً جميع المزارعين بأن الدعم الحكومي لن يستثني أحداً وحالياً سيتم التدخل لتشميل ليس فقط الحمضيات بل مختلف الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية ضمن إمكانات معينة للحفاظ على الأسعار بشكلها الطبيعي وحماية المزارع من الخسارة وعدم السماح بإلحاق الأذى بالفلاح.

وكشف المهندس خميس أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة حول أماكن التخزين والتبريد عبر التوسع في إقامة مراكز بهذا الخصوص وهناك 11 مشروعاً للتخزين والتبريد موزعة في المحافظات الهدف منها التدخل وقت اللزوم واللجوء إلى تخزين أي مادة للحيلولة دون الخسارة.

وفيما يخص الدواجن أكد أن الدولة منفتحة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهذا القطاع بما يسهم في التوسع بالتربية وزيادة الإنتاج والتصدير مجدداً ووضع سياسة لإعادة استثمار كل مدجنة توقفت بفعل الإرهاب ورؤية تخطيطية لكل محافظة لتطوير هذا القطاع وزيادة عدد المداجن، داعياً الاتحاد والوزارة إلى التعاون لاستيراد مادة الأعلاف بشكل يسهم في تخفيض أسعار الأعلاف بنسبة تزيد على 20 بالمئة مقارنة بالقطاع الخاص والحكومة لا مانع لديها من قيام الاتحاد بهذه الخطوة وهذا القطاع يحتاج إلى اهتمام واسع وهناك منشآت يجري العمل على توسيعها مثل حمص وطرطوس لاستعادة ألق هذا القطاع وتمكينه من التصدير مجدداً.

وحول تسويق المحاصيل الزراعية أكد على ضرورة اعتماد شراء المنتج الزراعي من الفلاح مباشرة بما ينعكس إيجاباً على المواطن والمزارع، مشدداً في الوقت نفسه على استئناف زراعة الشوندر السكري مجدداً وخاصة بعد تحرير قرى في محافظات الرقة وحماة وكسر الحصار عن مدينة دير الزور، وأنه علينا الاستمرار في دعم مختلف المحاصيل الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد السوري والحكومة جاهزة لتحمل التحديات والأعباء التي تفرض على الفلاح حتى يستقر الوضع بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الدعم مفتوح للقطاع الزراعي بشكل مباشر كما حصل مع مزارعي محصول التبغ.

وبالنسبة للسدات المائية بيّن المهندس خميس أن الفترة الماضية شهدت إنجاز الكثير من هذه السدات وتم تنفيذ 16 سدة مائية في بعض المحافظات وحالياً العمل جار لإنجاز 27 سدة مائية في أكثر من محافظة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وهناك خطط لإنجاز سدود ضخمة خلال الأعوام القادمة.

ولفت المهندس خميس إلى أن أفضل معمل لإنتاج العصائر يستجر 30 ألف طن من الحمضيات في العام وسورية لديها مليون و200 ألف طن وإنتاج معمل للعصائر قد يخفف عن الفلاح لكنه غير كاف بل نحتاج إلى أن يسهم القطاع الخاص في هذا الموضوع من خلال منحه القروض وتشجيعه على إقامة معامل لإنتاج العصائر.

وبشأن الجرارات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن العمل جار لاستيراد الجرارات ويجب إنجاز العقد اللازم مع الجهة المعنية بالسرعة الممكنة ويتم تقديمها بقروض ميسرة للفلاحين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجميع العاملين في القطاع الزراعي وفلاحي الوطن للجهود الكبيرة التي يبذلونها للحفاظ على هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي رغم استهدافه بشكل ممنهج من الإرهاب.

من جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب الفلاحين حمودة صباغ في مداخلته أهمية الاجتماع لأنه ناقش أهم المشكلات التي تعترض العمل الزراعي والمزارعين في المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة جادة في عملها لجهة معالجة الأمور والقضايا التي طرحت في مجلس الاتحاد والتي تؤثر سلباً في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

من جهته وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أكد أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وزراعة كل شبر ونشر الزراعات المنزلية وتشجيع تربية الثروة الحيوانية وتأمين الأعلاف ودعم الدواجن إضافة إلى توفير الأدوية البيطرية، كاشفاً أنه سيتم قريباً طرح مشروع كبير لدعم الثروة الحيوانية وتطويرها وخاصة الأبقار.

بدورها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أكدت أن الحكومة تبنّت منهجية محددة لدعم المشروعات متناهية الصغر وكان أولها الزراعة الأسرية التي تم تخصيص مليار ليرة سورية لها عن طريق المصرف الزراعي التعاوني.

أما وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو فقد كشف أن هناك جهوداً حكومية جادة لإقامة معمل عصائر وتأمين شراء التجهيزات الذي هو في المراحل النهائية من التعاقد، والاعتمادات المالية مفتوحة من أجل ذلك، مشيراً إلى الخطوات المتخذة لاستمرارية العملية الزراعية من شراء محصول التبغ من المزارعين وتأمين كل تكاليف الإنتاج وعودة معمل الأسمدة إلى العمل وتأهيل معمل الجرارات وتشغيل معمل الكونسروة إضافة إلى إعفاء المواسم الزراعية من الترفيق.

من جهته، لفت وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الدور الكبير للحكومة في دعم القطاع الزراعي والفلاحين من خلال تمويل وحماية الثروة الحيوانية واستيراد الأبقار بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الزراعية، مبيناً أن الاحتياطي المخصص لتمويل مشروعات القطاع الزراعي يقدر بنحو 100 مليار ليرة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017.

وزير الموارد المائية المهندس نبيل الحسن أوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات المائية مثل إقامة سدات مائية وآبار وشبكات ري جديدة وتأمين محطات ضخ المياه وتسوية أوضاع الآبار المخالفة منها في حال تحقيق الشروط المطلوبة، كاشفاً عن خطة استراتيجية لمياه وادي اليرموك تشمل آباراً للشرب والفائض للري وسيتم عرض قانون جديد للتشريع المائي في مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لإصداره وفق الطرق القانونية.

أما وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي فقد استعرض الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم الفلاحين إذ تمكنت خلال العام الماضي من تصدير 67 ألف طن من الحمضيات إلى العراق رغم الظروف، لافتاً إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم مزارعي التفاح وتوزيع 150 ألف صندوق على مزارعي التفاح لتعبئة محاصيلهم حيث تم استيراد مواد تصنيع الصناديق البلاستيكية.

بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تواصل بذل الجهود لحماية الإنتاج المحلي بشكل كامل من المنافسة الخارجية، لافتاً إلى أن استيراد أي نوع من الخضار والفواكه إلى سورية ممنوع حماية للمنتجات المحلية وبالمقابل يسمح باستيراد كل مستلزمات الإنتاج المحلي وتصدير كل أنواع المنتجات للتعويض على المنتجين في بعض الحالات.

كما أشار رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم إلى ضرورة التكامل والتنسيق بين الوزارات والاتحاد العام للفلاحين من أجل النهوض بالواقع الزراعي وضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتقديم المساعدات للمربين.

وأكد مدير عام المصرف الزراعي التعاوني إبراهيم زيدان أن المصرف بكل فروعه لم يتوقف خلال سنوات الأزمة عن منح القروض لمستلزمات الإنتاج الزراعي وللمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة وللدواجن والأشجار المثمرة والبيوت البلاستيكية وذلك لمن يتمتعون بذمة مالية غير مدينة بالقروض.

وفيما يتعلق بأسعار الأسمدة لفت زيدان إلى أنه تم تشكيل لجنة من المصرف ووزارتي المالية والتجارة الداخلية والاتحاد العام للفلاحين لتخفيض سعر سماد اليوريا إلى 175 ألف ليرة للطن الواحد، حيث تم إقرار هذا السعر الجديد من اللجنة الاقتصادية الحكومية بعد رفع المقترح إليها.

وبالنسبة للقروض المتعثرة بيّن زيدان أن هذه القروض هي أموال تعود للخزينة العامة، كما أن المصرف لم يمتنع عن جدولة أي قرض للفلاحين المتعثرين وفقاً للمرسوم رقم 26 لعام 2015، موضحاً أن الإعفاء من الغرامات وفوائد التأخير غير ممكن إلا بقانون وفي حال عدم تمكن المصرف من تحصيل القروض والديون فإنه لن يتمكن من ضخ الأموال لأغراض التمويل للمشروعات الزراعية.