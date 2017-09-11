ص 4:04 2017/09/11

غداة الاتفاق الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الديمقراطيين مؤخراً خلافاً لرغبة الجمهوريين, وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الرئيس ترامب بأنه حليف لايمكن التنبؤ بتصرفاته، قائلة: إنه يخون الجميع.

وأضافت الصحيفة في عددها الصادر أمس: ترامب باتفاقه على ربط المساعدات الخاصة بإعادة الإعمار عقب إعصار «هارفي» المدمر بمد سقف الدين ثلاثة أشهر والتمويل الحكومي، أحرق من يفترض أن يكونوا ظاهرياً حلفاءه، وكان الرئيس خارج دائرة التوقعات، والبعض يمكن أن يقول إنه غير جدير بالثقة من الجمهوريين في «الكونغرس» وأيضاً من أعضاء حكومته وكبار مساعديه، فقد رأى ترامب أن هذا الاتفاق سيكون جيداً له فأقدم عليه.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة ينبغي ألا تكون مفاجئة لمن درسوا تاريخ ترامب الطويل في التحالفات المكسورة والاتفاقيات التي تم التراجع عنها، ففي حياته الشخصية والتجارية وخلال حملته الانتخابية واليوم في رئاسته أثار ترامب المفاجآت لحلفائه، وغالباً ما اتسمت تعاملاته بالسذاجة وقراراته بالاندفاع والرغبة بجعل الجميع يخمّن، وخاصة أولئك الذين يفترضون أنهم يستطيعون السيطرة عليه.

وتابعت الصحيفة: إن ترامب أظهر مراراً أنه في حين يطلب الولاء المطلق من الآخرين، فإن ولاءه في النهاية ليس لأحد سوى نفسه.