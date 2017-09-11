ص 4:04 2017/09/11

أكد أبناء الجالية العربية السورية في بلغاريا أن الانتصارات المتتالية التي يحققها بواسل الجيش العربي السوري على قوى الإرهاب في مختلف الجبهات وخاصة في دير الزور تشكل إنجازاً تاريخياً أثار إعجاب شعوب العالم.

وحسب «سانا» فقد أعرب أبناء الجالية في بيان لهم أمس عن ثقتهم بقدرة أبطال الجيش على هزيمة التنظيمات الإرهابية وداعميها، معبّرين عن فخرهم واعتزازهم بتضحيات هؤلاء الأبطال وحلفائهم الذين يصرون على طرد الإرهابيين من كامل تراب سورية.

وجدد أبناء الجالية تأكيد وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سورية وجيشه المقدام حتى عودة الأمن والاستقرار إلى كل مناطقه.