ص 4:04 2017/09/11

اعتبر حزب الاتحاد العربي الديمقراطي في سورية أن الإنجاز الذي حققه الجيش العربي السوري في مدينة دير الزور نصر استراتيجي سيؤدي إلى التحرير الكامل لتراب سورية العربية من الإرهاب.

وقال الحزب في بيان تلقت «سانا» نسخة منه: تكتب سورية «اليوم» أبجدية أخرى من الصمود والعزة والانتصار.. إنه اليقين والثقة بقائدنا وشعبنا وجيشنا وتضحيات شهدائنا.. فاليوم يزهر الربيع في أيلول نصراً وفداء وتضحيات، واليوم يدخل جيشنا محصناً بشعبه مدعوماً بحلفائه إلى محافظة الخير دير الصبر والصمود.

وأضاف الحزب في بيانه: إن هذا الانتصار سيكون فاتحة لنصر نهائي على الإرهاب بفضل تضحيات شهدائنا الأبرار الذين عبّدوا بدمائهم هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تحرير الرقة وإدلب الخضراء.