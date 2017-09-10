ص 2:02 2017/09/10

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش العربي السوري بدعم من القوات الجوية الروسية تمكن من هزيمة إرهابيي تنظيم «داعش» في دير الزور.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: إن قوات الجيش العربي السوري مدعومة من القوات الجوية الفضائية الروسية حققت نجاحات كبيرة جداً وألحقت هزيمة ساحقة بإرهابيي «داعش» بالقرب من مدينة دير الزور.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الانتصار يتجاوز في أهميته وحجمه كل الانتصارات السابقة على مدى السنوات الثلاث الأخيرة.

وتابع البيان: إن قوات الجيش السوري تمكنت من فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري وهي تواصل تحرير الأحياء القريبة منه.

والتقت وحدات الجيش العربي السوري المتقدمة من منطقة المقابر في وقت سابق أمس مع حامية مطار دير الزور لتحقق بذلك كسر حصار إرهابيي تنظيم «داعش» للمطار والأحياء السكنية المجاورة له بعد أن كبّدت إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

موسكو: اتهام سورية بـ«استخدام» الأسلحة الكيميائية مثال على التوظيف السياسي للتزييف الرديء

إلى ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ألكسي بورودافكين أمس أن الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان حول «استخدام» الدولة السورية للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها مثال على التزييف الرديء والتوظيف السياسي له.

وقال بورودافكين وفق ما نقل موقع «روسيا اليوم»: إن الجزء من تقرير اللجنة الذي يتعلق بروسيا و«استخدام» الأسلحة الكيميائية من الجيش السوري يعدّ مثالاً للتوظيف السياسي للتزييف وعلاوة على ذلك مزيف برداءة، مشيراً إلى أنه ينبغي على موسكو عدم النظر إلى مثل هذه الاتهامات.

وتابع بورودافكين: منذ زمن ليس ببعيد أصبحت التجارة بالكذب المعادي لروسيا مألوفة في الدوائر السياسية والدبلوماسية الغربية لكن الوضع يتغير تدريجياً، وحتى هناك حيث هذه الاختلاقات لا تزال مطلوبة يتراجع سعرها السياسي بسرعة كبيرة.

وشدّدت سورية في رسالة وجّهها أمس الأول مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان على أن سورية لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلاً ولأنها تعتبر «استخدام» مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لايمكن إلا إدانتها.

إلى ذلك أعلن بورودافكين أن مشاورات روسية- فرنسية جرت يوم أمس الأول في جنيف حول الوضع في سورية.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن بورودافكين قوله للصحفيين: تم خلال المشاورات التي جرت مع نائب المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي أوريليان ليشيفاليير، إضافة إلى مسؤولين من وزارتي دفاع البلدين الإشادة بالنجاحات العسكرية التي تمّ تحقيقها في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية والمصالحات المحلية في مناطق تخفيف التوتر في البلاد وآفاق العملية السياسية في إطار عمليتي أستانا وجنيف، بالإضافة إلى بحث مسائل المساعدات الإنسانية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: إن المشاورات جرت في جو جيد وأظهرت تقارب الموقفين الروسي والفرنسي في العديد من القضايا التي تواجه المجتمع الدولي فيما يخص محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار في سورية.