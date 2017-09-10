ص 2:02 2017/09/10

أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة تجهيز قوافل محملة بالمساعدات الغذائية والصحية لإيصالها إلى الأهالي في الأحياء الشرقية للمدينة.

ولفت المحافظ في تصريح لمراسل «سانا» إلى أن القوافل أصبحت جاهزة لإيصالها إلى الأحياء الشرقية المجاورة للمطار، موضحاً أن الأحياء الشرقية تقطنها نحو 2000 عائلة عانت من ويلات الحصار والاعتداءات الإرهابية بالقذائف، في حين كانت حوامات الجيش العربي السوري تقوم برمي المواد الطبية والأساسية والغذائية عبر المظلات.