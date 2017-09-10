ص 2:02 2017/09/10

برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تنطلق غداً فعاليات المؤتمر الوطني لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية لإعادة الإعمار والذي تنظمه نقابة المهندسين على مدرج الباسل بكلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق.

وأوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني في تصريح لمندوب «سانا» أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام يأتي انطلاقاً من أهمية دور نقابة المهندسين الكبير في هذه المرحلة للإعداد لمرحلة إعادة الإعمار وهو عبارة عن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب الكوادر الهندسية اللازمة لإعادة الإعمار والذي يتم التحضير له منذ عام 2015 وتمت الموافقة عليه العام الماضي.

ويتضمن المؤتمر، حسب قطيني، ستة محاور تتركز على الهندسة المدنية والمباني السكنية والخدمية وشرح الدليل الإرشادي لتقوية المباني وتدعيمها والدراسات الخاصة بذلك والمباني التاريخية والأثرية ودور المهندس المعماري في الكشف عن المباني المتصدعة وتنفيذ أعمال الترميم وتدعيم المباني وتقويتها وإدخال موضوع العمارة الخضراء إضافة إلى ترميم وإصلاح شبكات الصرف الصحي وتنفيذ شبكات مياه الشرب وملحقاتها وترميم وإصلاح الطرق والجسور وملحقاتها وكشف وتشخيص العيوب وإعادة التأهيل وإجراء مراقبة لاحقة وترميم وإصلاح شبكات الكهرباء والتجهيزات الميكانيكية.

ويتوزع المهندسون المشاركون في المؤتمر -كما أوضح قطيني- على سبع قاعات حسب اختصاصاتهم بحيث يقدم كل مهندس مشارك تقريراً عن المعلومات التي تلقاها خلال أيام المؤتمر لتقديمها إلى الجهات التي يعمل فيها وتعميم المعلومات على زملائه في الاختصاص نفسه، داعياً جميع المهندسين وكل من له اهتمام بالنواحي الهندسية لحضور المؤتمر.