ص 2:02 2017/09/10

تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع حلول الذكرى الـ69 لتأسيسها نهضتها الوطنية على جميع الصعد متخذة من طموحات وآمال الشعب مرشداً وهادياً لتطورها.

وأشارت سفارة كوريا الديمقراطية في دمشق في نشرة لها بهذه المناسبة تلقت «سانا» نسخة منها إلى المكتسبات والإنجازات التي تحققت في كوريا الديمقراطية لخدمة الشعب فيها، لافتة إلى تطبيق نظام التعليم الإلزامي المجاني منذ عشرات السنين، حيث تتحمل الدولة كامل مسؤولية العمل التعليمي فهي تمارس حالياً نظام التعليم الإلزامي لمدة 12 سنة وتغطي نفقاته بكل أنواعه مثل التعليم العالي والتعليم الاجتماعي وتعليم البالغين وتوجد المدارس في جميع أنحاء البلاد.

وقالت السفارة في نشرتها: إن نظام العلاج المجاني وهو نظام علاج متكامل يوفر كل الخدمات العلاجية للسكان بلا مقابل إذ يتمتع الشعب الكوري الديمقراطي بمنافع هذا النظام على قدم المساواة ناهيك عن مختلف أشكال الخدمات الطبية الأخرى، كما تم فيها إلغاء الضرائب تماماً قبل أكثر من 40 عاماً بحيث يعيش أبناء شعبها من دون أن يعرفوا حتى كلمة الضرائب.

ولفتت السفارة بهذه المناسبة إلى خلو كوريا الديمقراطية من العاطلين عن العمل، حيث يمارس جميع المواطنين القادرين على العمل حق اختيار المهن حسب رغباتهم ومواهبهم وتضمن لهم الدولة أعمالاً مستقرة إضافة إلى حماية صحة العمال، فيما تتلقى النساء معاملة تفضيلية من حيث ساعات الدوام وغير ذلك من التسهيلات حتى لا يتعرضن للإعاقة في عملهن.

وتعمل الدولة في كوريا الديمقراطية أيضاً على بناء المساكن على نفقتها وتقدمها للشعب بلا مقابل، كما يتمتع الكوريون بالحضارة المعاصرة مستخدمين أحدث مرافق اللهو والتسلية والمراكز الثقافية الجماهيرية التي تم تشييدها وفق أحدث المباني العصرية وأحدث التجهيزات والمرافق التي يستخدمها كل أبناء الشعب الكوري الديمقراطي.

وأوضحت السفارة في نشرتها أنه في تأكيد على أولوية تحقيق مطالب الشعب في خطط الدولة، متخذة من «زوتشيه» المسماة بنزعة الاعتزاز بجماهير الشعب ووضعها في المقام الأول مرشداً وهادياً لنشاطاتها فإن عبارة الشعب تطلق في كوريا الديمقراطية على اسم الدولة أو اسم السلطة أو الجيش بحيث تسمى الجمهورية الشعبية والسلطة الشعبية والجيش الشعبي والمثقفين والرياضيين والفنانين الذين اجترحوا مآثر بارزة من أجل البلاد والشعب تُطلق عليهم أيضاً ألقاب عالم الشعب ورياضي الشعب وممثل الشعب، كما تطلق الكلمة ذاتها على الصروح المعمارية تيمناً بالشعب مثل قصر الشعب للثقافة ودار الدراسة الشعبية الكبرى ومسرح الشعب.

وأشارت إلى أن جميع أفراد المجتمع في كوريا الديمقراطية يتمتعون بالحرية السياسية والحقوق بملء إرادتهم، وتدل تركيبة مجلس الشعب الأعلى الحالي الثالث عشر المؤلفة من 12,7 بالمئة من العمال و11,1 بالمئة من المزارعين و16,3 بالمئة من النساء بوضوح على أن سياسة الدولة لا يسعها إلا أن تمارس بما يتلاءم مع إرادة أبناء الشعب العامل ومصالحهم.

وكان سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى سورية زانغ ميونغ هو أكد في حديث لـ«سانا» أمس الأول بمناسبة العيد الوطني لبلاده حرص قيادة كوريا الديمقراطية على تطوير علاقاتها مع سورية في كل المجالات بشكل دائم ودفعها نحو الأفضل.