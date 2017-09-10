ص 2:02 2017/09/10

أكد رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف أن الاجتماعات التي تعقد في عاصمة بلاده أستانا حول الأزمة في سورية تعد طريقاً تجاه حل سياسي لهذه الأزمة.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت في الأول من أيلول الجاري أن الجولة الجديدة من اجتماعات أستانا حول سورية ستعقد في الـ 14 والـ 15 من الشهر الجاري.

وحسب «سانا» فقد أشار نزارباييف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك» أمس عقب لقائه نظيره التركي في كازاخستان إلى أن أستانا توفر منصة للحوار بين أطراف الأزمة في سورية، لافتاً إلى أن بلاده تساهم من أجل الوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

وأوضح الرئيس الكازاخستاني أنه عقدت خمس جولات بين الأطراف السورية في أستانا وهذه المحادثات أدت إلى تخفيف الأعمال القتالية.

يذكر أن العاصمة الكازاخية أستانا استضافت خمسة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع والخامس من تموز الماضي وأكدت في مجملها الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية.