ص 2:02 2017/09/10

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون فتح تحقيق لمعرفة ملابسات خطف الجنود اللبنانيين على أيدي الإرهابيين في جرود عرسال في الـ2 من آب عام 2014 واحتلال أجزاء من الجرود مدة طويلة.

وقال عون خلال استقباله أمس في قصر بعبدا قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في تحرير الجرود: إن من سلّم الأرض بات خارج المحاسبة ومن حررها أصبح وكأنه مسؤول عما حصل في السابق وحاول البعض أن يسلب من الجيش انتصاره ولكي نرد هذه الاتهامات فتحنا تحقيقاً في الموضوع أساسه معرفة ملابسات خطف العسكريين واحتلال الإرهابيين أجزاء من الأرض اللبنانية وذكرنا بما سبق أن قلناه من أنه يجب عدم إدانة البريء وتبرئة الجاني المهمل والمتساهل الذي أدى تصرفه إلى تطور الأوضاع ووصولها إلى ما وصلت إليه.

ونقلت «سانا» عن عون أن تحرير الأراضي اللبنانية من الإرهابيين والعثور على جثامين العسكريين الذين خطفهم الإرهابيون كانا نتيجة عمل متكامل لأنه لا يمكن تحقيق الانتصار في أي معركة ما لم تكن الصفوف متراصة والعمل منسقاً بهدف السيطرة على حقل المعركة.

في غضون ذلك، ألقى الجيش اللبناني أمس القبض على رئيس بلدية عرسال السابق.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في بلدة عرسال رئيس بلديتها السابق علي الحجيري الملقب بـ«أبو عجينة» وتم نقله إلى إحدى الثكنات العسكرية للتحقيق معه.

يذكر أن الجيش اللبناني أوقف مطلع الشهر الجاري الإرهابي عبادة الحجيري الملقب بـ«أبو طاقية» في عرسال ويعد أحد المسؤولين عن اختطاف العسكريين اللبنانيين من تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيين في عرسال قبل ثلاث سنوات.

إلى ذلك عثرت المقاومة الوطنية اللبنانية على جهاز تجسس إسرائيلي على شكل صخرة في منطقة كفرشوبا جنوب لبنان.

وذكر الإعلام الحربي التابع للمقاومة أن جهاز التجسس مجهّز بكاميرا نهارية وحرارية موضوعة داخل صخرة في منطقة كفرشوبا غرب موقع رويسات العلم في مزارع شبعا المحتلة.

وجاء هذا الكشف بالتزامن مع المناورات التي يجريها العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة مع التركيز على المنطقة الحدودية.