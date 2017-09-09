ص 2:02 2017/09/9

أحكمت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة سيطرتها على قرية الشولا بريف دير الزور الغربي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي فيها، كما وسّعت وحدات الجيش العاملة في دير الزور نطاق سيطرتها في محيط الفوج 137 وتزامن ذلك مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية القضاء على 40 إرهابياً من «داعش» بينهم 4 متزعمين في محيط مدينة دير الزور، بينما استعادت وحدات من الجيش السيطرة على خمس قرى بريف حمص الشرقي وضبطت أسلحة وذخائر في أوكار «داعش» بريف السلمية.

وتفصيلاً أعلن مصدر عسكري استعادة السيطرة على قرية الشولا جنوب غرب مدينة دير الزور بحوالي 22 كم بعد اجتثاث آخر تجمعات إرهابيي «داعش» منها.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وبإسناد جوي من الطيران السوري والروسي استعادت السيطرة على بلدة الشولا على محور السخنة – دير الزور وعلى عدد من التلال والنقاط الحاكمة في محيطها.

وأضاف المصدر: إن وحدات الجيش وسّعت نطاق سيطرتها في المنطقة وتابعت تقدمها باتجاه دير الزور، حيث تقوم بمطاردة فلول «داعش» الإرهابي الهاربة وتكبدهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد، في حين عملت عناصر الهندسة على تمشيط البلدة والمناطق المسيطر عليها لتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بغية إعاقة تقدم القوات.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات الجيش العاملة في دير الزور سيطرت على تلة علوش المشرفة على منطقة المقابر في الأطراف الجنوبية الغربية من المدينة بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش» سقط خلالها العديد من إرهابييه بين قتيل ومصاب.

وأفاد المراسل في وقت سابق أمس بأن وحدات الجيش العربي السوري واصلت عملياتها المكثفة بإسناد من الطيران الحربي في ملاحقة فلول إرهابيي «داعش» ودكّ تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة عياش والبغيلية ومحيطها والجنينة وحويجة صكر وفي محيط المطار العسكري ومحيط المقابر والمكبات وجبل الثردة وطريق دير الزور – الشولا بريف المحافظة.

وبيّن المراسل أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على أعداد من إرهابيي التنظيم التكفيري وإصابة آخرين وتدمير آليات لهم وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الهندسة تواصل بالتزامن مع تقدم وحدات الجيش عملياتها في تفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو «داعش» في محيط الفوج 137 وذلك لتمكين الوحدات المقاتلة من توسيع نطاق سيطرتها ومواصلة تقدمها لاجتثاث التنظيم التكفيري من كامل دير الزور.

وفي ريف حمص تابعت وحدات من الجيش العربي السوري تقدمها خلال عملياتها ضد تنظيم «داعش» جنوب بلدة جب الجراح نحو 80 كم شرق مدينة حمص وأحكمت سيطرتها على 5 قرى بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ«سانا» بأن وحدات من الجيش نفّذت عمليات دقيقة على تجمعات ونقاط انتشار وتحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» بريف حمص الشرقي أسفرت عن استعادة السيطرة على قرى أبو قاطور وأبو لية وجب حبل جنوب شرق بلدة جب الجراح.

وأضاف المصدر: أن وحدات الجيش تطارد فلول الإرهابيين في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الهندسة على تمشيط المنطقة لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو التنظيم قبل مقتل العديد منهم وفرار آخرين.

ولفت المصدر في وقت لاحق أمس إلى أن وحدات من الجيش وسّعت نطاق سيطرتها جنوب شرق جب الجراح بريف حمص الشرقي واستعادت السيطرة على قرى المشيرفة وهبرا الشرقية وكبدت إرهابيي «داعش» خسائر بالعديد والعتاد.

أما في ريف حماة فقد ضبطت وحدة من الجيش العربي السوري كميات كبيرة من الرشاشات الثقيلة والذخائر وقذائف الهاون داخل أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف سلمية الشرقي.

وأفاد مراسل «سانا» بأن وحدة من الجيش العربي السوري عثرت خلال تمشيطها بلدة رسم الأحمر بريف سلمية الشرقي بعد اندحار تنظيم «داعش» منها على مقر «قيادة» ومستودع ذخيرة وأسلحة وورشة لتصنيع الذخائر وصيانة الأسلحة.

وبيّن المراسل أن المستودع يحوي مئات قذائف الهاون وعشرات الرشاشات من نوع دوشكا و23 مم وسبطانات وذخائر لها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي قضى على 40 إرهابياً من تنظيم «داعش» بغارة جوية شنتها طائرات مقاتلة روسية في محيط مدينة دير الزور.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أن طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز «سو 34» و«سو 35» شنتا غارة جوية باستخدام قنابل خارقة للتحصينات على مركز «قيادة» لتنظيم «داعش» ضم متزعمين بارزين في محيط دير الزور ما أسفر عن القضاء على نحو 40 إرهابياً بينهم 4 متزعمين بارزين وتدمير مركزي «القيادة» والاتصالات.

وأوضح البيان أن من بين المتزعمين القتلى الإرهابي أبو محمد الشمالي الذي يسمى «أمير» دير الزور «المسؤول عن الشؤون المالية» في التنظيم التكفيري وغل مراد حليموف الذي يسمى «وزير الحرب» في «داعش».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الطائرات الروسية نفذت 1417 طلعة قتالية وجهت خلالها 2687 ضربة على مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية خلال أسبوعين.

شهيد و5 جرحى باعتداء إرهابيي «داعش» على حي القصور بدير الزور

في غضون ذلك استشهد شخص وأصيب 5 آخرون باستهداف إرهابيي «داعش» بقذائف الهاون حي القصور في مدينة دير الزور.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن إرهابيي «داعش» استهدفوا في وقت متأخر من ليل أمس الأول حي القصور السكني بعدة قذائف هاون ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين ووقوع أضرار مادية في المنازل.

كما استهدف تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بقذيفة صاروخية مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن إرهابيي تنظيم «داعش» اعتدوا مساء أمس بقذيفة صاروخية على الحي الشرقي في مدينة سلمية ما تسبب بوقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين والبنى التحتية.