ص 2:02 2017/09/9

جددت موسكو التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق غير منحاز وغير مسيّس في حالات «استخدام» الأسلحة الكيميائية في خان شيخون نيسان الماضي وفي قرية معراتة أم حوش بريف حلب في الـ16من أيلول من العام الماضي، بينما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة التركيز على مكافحة الإرهاب في سورية باعتبارها مسألة أساسية، مشيراً إلى وجود مؤشرات واضحة لتحقيق تقدم ملموس في مجال الدفع بعملية حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية.

ولفت لافروف خلال مؤتمر صحفي أمس مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان إلى المؤشرات والعوامل الواضحة على تحقيق تقدم ملموس بخصوص الأزمة في سورية من خلال إقامة ثلاث مناطق تخفيف توتر، كما يجري العمل على إنشاء منطقة رابعة خلال اجتماع أستانا القادم، معتبراً أن ذلك سيزيد من الفرص لتحسين الأوضاع الإنسانية.

وقال لافروف: إن وجود هذه المناطق يسمح للقوات الحكومية السورية و«للتشكيلات المسلحة» التي وقّعت على اتفاقات وقف الأعمال القتالية التركيز على المهمة الرئيسة وهي القضاء على فلول الإرهاب متعدد الجنسيات وبالدرجة الأولى «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات الأخرى التي اعتبرها مجلس الأمن إرهابية.

وحول مساري أستانا وجنيف بشأن الأزمة في سورية، أشار لافروف إلى وجود موقف مشترك داعم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشدّداً على أهمية الدفع بجميع الآليات التي تم إنشاؤها في هذا الخصوص والعمل بفاعلية تامة مع جميع المشاركين في اجتماع أستانا القادم مع التركيز على مسألة القضاء على الإرهاب ووضع حد للأزمة في سورية.

ولفت لافروف إلى أهمية عملية أستانا رغم بقاء صعوبات يمكن تجاوزها لأن جميع المشاركين في هذه العملية يفكرون في سبل إنهاء الأزمة في سورية وضرورة توجيه كل القوى والموارد لمحاربة الإرهاب، كما أشار إلى أهمية توحيد منصات «المعارضة» بما يتماشى مع القرار 2254.

واعتبر لافروف أن عملية جنيف للتفاوض بلغت الكتلة الحرجة الضرورية لإطلاق حوار مباشر وموضوعي، وقال: أعتقد أنه من المهم تحريك كل الآليات التي تم إنشاؤها سابقاً لكي تعمل بفاعلية.

وأعرب لافروف عن قلق بلاده من هروب الإرهابيين من سورية إلى الدول الأوروبية وروسيا ودول آسيا الوسطى لإيجاد مخاطر جديدة هناك، وقال: يجب سحق الإرهابيين.. لا يجوز أن نسمح لهم بالتواري عن الأنظار.

وفيما يتعلق بـ«استخدام» الأسلحة الكيميائية، قال لافروف: من غير المقبول أن يتم استخدام هذه الأسلحة في أي مكان بما في ذلك في سورية.

وعبر لافروف عن خيبته لموقف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن روسيا لم تتمكن حتى الآن من إقناع خبراء المنظمة بالتوجه إلى بلدة خان شيخون في ريف إدلب، حيث قيل إنه وقع آخر هجوم نُفذ بغاز السارين، وإلى مطار الشعيرات بريف حمص، حيث يزعمون أنه من هذا المطار أقلعت طائرة محملة بقنابل كيميائية.

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن هناك أدلة كثيرة على وصول تنظيم «داعش» الإرهابي إلى تكنولوجيا إنتاج السلاح الكيميائي.

من جهته، أشار لودريان إلى أنه لا يجوز طرح أي «شروط مسبقة» مهما كانت من أجل العملية السياسية في سورية، معتبراً أن الوضع فيها اقترب من مرحلة جديدة سيكون من الممكن الحديث خلالها عن «الحياة ما بعد داعش».

من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التنظيمات الإرهابية دمّرت آلاف المنازل والمدارس والمؤسسات الطبية والمزارع والمرافق الحيوية في سورية.

واعتبر شويغو في نداء وجهه إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر ونشرته وزارة الدفاع الروسية أن الإجراءات العاجلة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين ستسهم في استعادة الحياة السلمية في البلاد في وقت مبكر وستقلل من المعاناة وستسهم في تهيئة الظروف لعودة مئات الآلاف من المهجّرين السوريين إلى ديارهم.

وأشار المسؤول العسكري الروسي إلى أن إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية أدى إلى نتائج إيجابية بشكل ملحوظ ودفع بجهود المصالحات المحلية.

كما وجّهت وزارة الدفاع الروسية انتقاداً إلى الدول الغربية والمنظمات الإنسانية حيال مواقفها من تقديم المساعدات إلى المدنيين في المناطق التي يتعرض فيها تنظيم «داعش» التكفيري إلى الهزيمة على أيدي الجيش العربي السوري.

وقال الجنرال إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أمس في بيان صادر عنه: إن الوضع الإنساني على الأرض وفي المناطق السورية الخاضعة للسيطرة الكاملة للإرهابيين فقط يثير قلق وتوتر باريس ولندن، بينما الصمت يعمّ وسائل الإعلام الغربية فور تحرير تلك المناطق من المسلحين.

وأكد كوناشينكوف أن الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي لم يتلقيا أي اقتراح من دول غربية أو منظمات دولية بإرسال مساعدات إنسانية إلى دير الزور بعد فك الحصار عنها الأسبوع الحالي.

وأشار كوناشينكوف إلى أن مثل هذا التقاعس والمماطلة من الساسة الأوروبيين وممثلي المنظمات الإنسانية الدولية الذين يتحدثون علناً عن التعاطف والرحمة لضحايا الحروب يصبان في مصلحة إرهابيي «داعش»، مؤكداً أن السوريين الآن بأمسّ الحاجة إلى أغذية وأدوية ومستلزمات أولية حقيقية وليس إلى أقوال وعواطف فارغة.

في سياق متصل جدّد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق غير منحاز وغير مسيّس في حالات «استخدام» الأسلحة الكيميائية في خان شيخون نيسان الماضي وفي قرية معراتة أم حوش بريف حلب في الـ16من أيلول من العام الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أوردته «سانا» أن ريابكوف شدّد خلال لقائه في موسكو أمس الأول أدموند موليه رئيس الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة للتحقيق في «استخدام» السلاح الكيميائي على ضرورة إجراء تحقيق عالي المهنية وغير منحاز وغير مسيّس في الحالتين المذكورتين وغيرهما من الحالات المتعلقة باستخدام المواد السامة في سورية.

ودعا ريابكوف مجدداً خلال لقائه موليه إلى وجوب زيارة خبراء آلية التحقيق المشتركة لبلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية التي يزعم أن غاز السارين المستخدم في خان شيخون كان يخزن فيها.

كما انتقدت الخارجية الروسية بشدة البيان الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول الوضع في مدينة الرقة، مبينة أن تلاعبها بالحقائق وقح وتجاوز كل التحركات المسيسة السابقة.

وأوضحت الخارجية في بيان أمس أن بيان المفوضية وبعد تقديمه معلومات تخص غارات الطيران التابع لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة يقدم إحصاءات لا علاقة لها بالموضوع وتتعلق بأداء سلاح الجو الروسي في سورية وتليها مباشرة معطيات حول الضحايا في صفوف المدنيين في الرقة ما يترك انطباعاً مزيفاً بـ«ضلوع» الطيران الحربي الروسي في سقوط ضحايا.

وأشارت الوزارة إلى أن وقاحة هذا التلاعب بالحقائق تجاوزت هذه المرة كل التحركات المسيّسة السابقة من المفوضية السامية، معربة عن أملها بأن تتجنب المفوضية مثل هذا التلاعب بالحقائق في المستقبل وتتحلى بمسؤولية أكبر لدى إعدادها وثائق من هذا النوع.

في غضون ذلك بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا- نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد الإعداد لاجتماع «أستانا 6» حول سورية المزمع عقده يومي الرابع عشر والخامس عشر من أيلول الجاري.

إلى ذلك أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن اجتماع أستانا القادم حول سورية سيبحث المسائل المتعلقة بإقامة مناطق تخفيف التوتر وتعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية إضافة إلى زيادة المساعدات الإنسانية والعمل على إزالة الألغام.

ودعت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي أمس وفق ما نقلت وسائل إعلام روسية شركاء روسيا في العالم للانضمام إلى جهود موسكو في المجال الإنساني في سورية وخصوصاً في المناطق التي كانت تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية وكذلك في مناطق تخفيف التوتر، مشيرة إلى أن الشرطة العسكرية الروسية على استعداد لتأمين وصول المساعدات إلى المناطق المعنية بالتزامن مع استمرار التنسيق مع الحكومة السورية في مجال مكافحة الإرهاب بلا هوادة.

من جهة أخرى لفتت زاخاروفا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور بين الـ9 و11 من أيلول الجاري السعودية والأردن لبحث التعاون الثنائي والوضع في سورية والأزمة الخليجية.

كذلك أكد فرانتس كلنتسيفيتش النائب الأول لرئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أن تاريخ الولايات المتحدة الطويل في دعم التنظيمات المسلحة منذ أفغانستان وحتى الآن يثبت أن التقارير التي تكشف تورطها في إجلاء متزعمين ميدانيين وعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي من مدينة دير الزور الشهر الماضي هي في الأغلب صحيحة مئة بالمئة.

ونقلت وكالة «نوفوستي» عن كلنتسيفيتش قوله: مهما حاول ما يدعى «التحالف» الأمريكي إنكار التقارير بشأن إجلاء أكثر من 20 «متزعماً ميدانياً» من «داعش» من دير الزور فإن ذلك لن يقنعنا فجميع التجارب السابقة وعلى مدى الأعوام الطويلة مع التصرفات الأمريكية ومن بينها في أفغانستان تجعلنا مقتنعين بأن مسألة الإجلاء على الأغلب صحيحة مئة بالمئة.

وأوضح كلنتسيفيتش أن الأمريكيين كانوا في ثمانينيات القرن الماضي على الدوام يقدمون الدعم المباشر لمن يدعون بـ«المجاهدين» في أفغانستان، وهم الآن يوفرون ممرات النجاة لعناصر «داعش» للفرار من مدينة الرقة التي يزعم «التحالف» الأمريكي أنه يحاصرها مع حلفائه.

وأشار كلنتسيفيتش إلى أن التقارير الجديدة تشكل مؤشراً إلى أن الولايات المتحدة تحاول إنقاذ عملائها من بين أمور أخرى، وأعتقد أننا من خلال تحليل هذه الأحداث يمكن أن نصل إلى معلومات أكثر اكتمالاً ووضوحاً في المستقبل القريب.

وشدّد الدبلوماسي الروسي على أنه ومن خلال تصرفات واشنطن بات واضحاً من تدعم وإلى جانب من تقاتل وأن روسيا لا تزال المنافس الأول بالنسبة لها، أما الإرهابيون فهم مجرد أدوات.