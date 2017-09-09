ص 2:02 2017/09/9

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا ـ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء ـ وزير الخارجية والمغتربين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال أيلول الجاري في نيويورك.

ونقلت «سانا» عن بوغدانوف قوله للصحفيين في موسكو أمس: أعتقد أن لقاءات من هذا النوع في مثل هذه الحالات ستجري على هامش عمل الجمعية العمومية وهي لقاءات تقليدية وبالتأكيد سوف يلتقي الوزير سيرغي لافروف الوزير المعلم.

إلى ذلك أشار بوغدانوف إلى أن موسكو تأمل بأن تشهد الجولة القادمة من الحوار السوري ـ السوري في جنيف حواراً مباشراً بين وفد الجمهورية العربية السورية ووفد «المعارضة»، مؤكداً أن هناك فرصة لحدوث ذلك، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.