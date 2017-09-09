ص 2:02 2017/09/9

بعد أن قام الجيش العربي السوري بفك الحصار عن مدينة دير الزور تمكّنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أمس من إيصال أول قافلة مساعدات إنسانية براً إلى المدينة.

وذكر بيان للمنظمة تلقت «سانا» نسخة منه أن القافلة تتضمن مواد غذائية وسلات صحية وأدوية مقدمة من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تحملها 35 شاحنة إضافة إلى 7 شاحنات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تضم مواد غذائية معلّبة تكميلية، ويقدر عدد المستفيدين من القافلة بـ80 ألف شخص لمدة شهر.

وأوضح البيان أن هذه الشاحنات هي أولى القوافل البرية للهلال الأحمر منذ أكثر من ثلاث سنوات عانت خلالها مدينة دير الزور حصاراً صعباً من تنظيم «داعش»، بينما ستعمل المنظمة خلال الأيام القادمة على تغطية احتياجات الأهالي عبر متطوعيها في مدينة دير الزور.

وبعد ثلاثة أيام على كسر الجيش العربي السوري حصار تنظيم «داعش» الإرهابي على مدينة دير الزور بدأت المؤسسة السورية للتجارة بدير الزور ظهر أمس ببيع المواد الغذائية والأساسية للمواطنين عبر منافذها المحددة بأسعارها المعتمدة في باقي المحافظات.

وبيّن محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة خلال تفقده عملية توزيع المواد على صالات المؤسسة السورية للتجارة أنه تم افتتاح 3 منافذ للبيع تغطي أحياء المدينة وتستمر في عملها من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، مؤكداً أن عملية إيصال المواد إلى دير الزور بدأت ولن تتوقف.