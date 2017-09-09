ص 2:02 2017/09/9

أعلنت دائرة الإعلام في وزارة الخارجية الكازاخية أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع «أستانا السادس» حول سورية.

ونقلت «سانا» عن بيان للوزارة قوله أمس: الحكومة السورية أعلنت عن مشاركة وفدها برئاسة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ووفد الأمم المتحدة برئاسة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا الذي سيساعد في عملية أستانا.. ونحن ننتظر الآن معلومات عن المشاركين الآخرين بما في ذلك تشكيل «وفد المعارضة المسلحة».

وأشارت إلى أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف سيترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع بينما سيشارك القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد سوترفيلد بصفة مراقب.