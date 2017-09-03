ص 4:04 2017/09/3

بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك قام العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش- وزير الدفاع بزيارة جرحى الجيش في مشفى الشهيد يوسف العظمة بدمشق.

ونقل العماد الفريج إلى الجرحى اعتزاز الرئيس الأسد ببطولاتهم وشجاعتهم التي أبدوها في محاربة الإرهاب والذود عن تراب الوطن الغالي، مؤكداً أن انتصارات الجيش ضد التنظيمات الإرهابية ما كانت لتتحقق لولا الدماء التي بذلها شهداؤنا الأبرار وجرحانا البواسل، مخاطباً الجرحى بقوله: جراحكم أوسمة فخر واعتزاز على صدور السوريين جميعاً.

وذكرت (سانا) أن العماد الفريج اطمأن على أوضاع الجرحى الصحية وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، منوهاً بالكادر الطبي والإداري في المشفى الذي يبذل كل جهد واهتمام لمعالجة الجرحى وتوفير الظروف المناسبة لشفائهم بأسرع وقت ممكن.

بدورهم أكد الجرحى اعتزازهم بانتمائهم لوطن الأبجدية والحضارة واستعدادهم للتضحية بكل قطرة من دمائهم وصولاً إلى القضاء على الإرهاب وتخليص سورية من دنسه وشروره.