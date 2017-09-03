ص 4:04 2017/09/3

جدّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيد الحل السياسي للأزمة في سورية، موضحاً أن الأوضاع الميدانية فيها تتحسن وأن التنظيمات الإرهابية تعاني ظروفاً صعبة للغاية، الأمر الذي يشكل فرصة تاريخية لمتابعة هذا الحل.

وقال ظريف في تصريح أمس لموقع الحكومة الإيرانية: نؤمن دائماً بأن أزمات المنطقة ولاسيما الأزمتين في سورية واليمن ليس لها حل عسكري وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي المبني على مشاركة الشعب في تقرير مستقبل بلاده، مشيراً إلى أنه لا يمكن للدول الأجنبية فرض وجهات نظرها على الشعب السوري، وبناء على ذلك فإن الدول الإقليمية والدولية لديها مهمة وهي محاربة الإرهاب والتطرف، ومهمتها الثانية تسهيل التوصل إلى حل سياسي مع الأخذ بعين النظر أن الشعب السوري هو الوحيد الذي يمكنه التوصل إلى هذا الحل.

وبيّن ظريف أن الحكومات الأجنبية ليست في وضع يمكنها من تحديد الخطوط الحمراء للشعب السوري وأنه على هذه الحكومات أن تنسق من أجل محاربة التطرف والإرهاب لأنهما يمثلان مشكلة عالمية مشتركة ولا يقتصران على بلد واحد.

ولفت إلى أن إمكانية التوصل إلى حل سياسي باتت أمراً واقعياً وملموساً بعد أن كبّد الجيش العربي السوري وحلفاؤه تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية الهزائم.

وأضاف ظريف: بذلنا الكثير من الجهود في أستانا وسنواصلها في الاجتماع القادم، معرباً عن أمله في أن يكون هناك مساع أكثر جدية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سورية.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الإيراني اللواء أمير حاتمي أن الدعم والمساعدة العسكرية والاستشارية التي تقدمها إيران إلى سورية والعراق في مواجهة التنظيمات الإرهابية كانت وفقاً لما طالبت به الحكومتان السورية والعراقية.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني: إن تلك المساعدة تبلورت في مستوى المستشارين العسكريين وأن أمننا الوطني ومصالحنا الوطنية يتطلبان مواجهة حالة عدم الاستقرار في المنطقة والمشاركة في القضاء على الإرهاب وإلا سوف تنتشر الظاهرة وتصيب دولاً إقليمية أخرى بما فيها بلادنا.