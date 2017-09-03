ص 4:04 2017/09/3

أصيب 8 أشخاص بجروح بسبب سقوط قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيو «داعش» على مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

وذكر مراسل (سانا) أن إرهابيين استهدفوا بقذيفة صاروخية الحي الشرقي في مدينة سلمية ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح معظمهم أطفال ووقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة. ولفت المراسل إلى أن مصدر القذيفة المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم «داعش» المنتشرة في قرية عكش بالريف الشرقي والتي تحاصر عشرات العائلات وتتخذ منهم دروعاً بشرية في محاولة «لمنع تقدم» الجيش.

وتعرضت مدينة سلمية خلال الفترة الماضية لاعتداءات إرهابية بالقذائف تسببت بارتقاء العديد من الشهداء ووقوع دمار كبير في المنازل والبنى التحتية.