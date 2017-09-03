دمشق ـ زهيرالمحمد: ص 4:04 2017/09/3

اطلع وزير الزراعة المهندس أحمد القادري خلال جولة قام بها أمس على واقع سير العمل بمنشأة دواجن صيدنايا، حيث شملت الجولة أقسام أمات البياض والبياض والفروج وتجميع البيض الآلي والمفقس وخلاطات الأعلاف الآلية، مشيراً الى أن إنتاج مؤسسة الدواجن ساهم في استقرار أسعار البيض والفروج ولعب دوراً مهماً في توافرها في الأسواق

وأشار القادري إلى أن الحكومة مستمرة بدعم هذا القطاع الحيوي بشقيه العام الخاص من خلال تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لتشجيع المربين المنقطعين عن التربية للعودة إلى التربية ودعم القطاع العام لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتطوير المنشآت الموجودة لزيادة الإنتاج.

من جانبه نوّه حسين شعابين مدير منشأة صيدنايا بأن المنشأة من أقدم منشآت الدواجن في سورية وتأسست عام 1974، وهي تقوم بإنتاج البيض والفروج وصوص الفروج والبياض وترفد الإدارة الإنتاجية العسكرية وبعض المشافي بإنتاجها وباقي الإنتاج يتم تسويقه إلى القطاع الخاص.