ص 4:04 2017/09/3

زار اللواء محمد الشعار وزير الداخلية أمس وحدة حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة في حماة وهنأ الضباط والعناصر بمناسبة عيد الأضحى، معتبراً أن العيد الأكبر هو عندما نحقق الأمنية التي نعمل ونضحي من أجلها وهي تحرير كامل الأراضي السورية من دنس الإرهاب.

ونقل الوزير الشعار محبة وتهنئة السيد الرئيس بشار الأسد بالعيد والانتصارات التي تتوالى كل يوم في جميع الأراضي السورية والانتصار الذي تحقق على أيدي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأصدقاء في حزب الله ودحر جميع الإرهابيين من جرود القلمون، مبيناً أن الوحدات التي شاركت في الانتصارات هي فخر لقوى الأمن الداخلي والتي سطر عناصرها أروع ملاحم البطولة.

ونقلت «سانا» عن اللواء الشعار تشديده على أهمية استمرارية التدريب والتأهيل الذي يجب أن تتسلح به عناصر قوى الأمن الداخلي على كل المستويات لأنه تقع على عاتقهم مهمة القتال إلى جانب قواتنا المسلحة في مكافحة الإرهاب إضافة إلى المهام الأساسية المنوطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار والنظام العام ليتمكن المواطنون من تنفيذ أعمالهم والقيام بواجباتهم تجاه وطنهم، فهم يشكلون الظهير الحقيقي للقوات المسلحة على كل الأراضي السورية ما يسهم في تحقيق النصر.

ولفت وزير الداخلية إلى التلاحم بين القيادة والجيش والقوات المسلحة والشعب السوري الصامد بقيادة الرئيس الأسد، داعياً الضباط إلى الاهتمام بالعناصر وتدريبهم وتأهيلهم وتأمين مستلزماتهم لتأدية الدور المنوط بوزارة الداخلية.

وعاهد الشعار الرئيس الأسد باسمه وباسم قوى الأمن الداخلي أن تكون قوى الأمن الداخلي عنواناً للتضحية والفداء وللشجاعة والنزاهة والشرف وتنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل وبكل حرص على المواطنين للوصول إلى النصر الأكبر.

كما التقى اللواء الشعار أعضاء المجلس الشيعي الإمامي الإسماعيلي الوطني في مدينة السلمية، مؤكداً حرص الدولة على جميع أبنائها والدفاع عنهم في مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستمع الوزير الشعار من أعضاء المجلس عن احتياجات ومطالب أهالي السلمية، مبيناً أنها محط اهتمام كبير للدولة السورية شأنها شأن باقي المدن والمناطق السورية وأن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها وتعمل على تأمين كل ما يلزم لهم.