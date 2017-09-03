ص 4:04 2017/09/3

جدد عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المناضل صدقي سليمان المقت ثقته بحتمية انتصار الجيش والقوات المسلحة على الإرهاب التكفيري وتحرير كامل التراب الوطني من دنسه وعودة الأمن والأمان إلى ربوع سورية.

وفي رسالة تلقت (سانا) نسخة منها أمس أرسلها الأسير المناضل من داخل سجن النقب في الأراضي الفلسطينية المحتلة هنأ المقت سورية جيشاً وشعباً وقيادة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعم السلام جميع الأراضي السورية.

وقال: بمناسبة عيد الأضحى وفي هذه الأجواء المليئة بالانتصارات أمدّ يدي محطماً قيد السجن والسجان لأصافح وأعانق كل شرفاء شعبنا السوري وجيشنا البطل وكل شرفاء الأمة وأحرار العالم، مهنئاً بانتصارات جيشنا البطل في العيد، مؤكداً إصرار وعزيمة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال على مواصلة نضالهم حتى نيل الحرية رغم أنف المحتل.

بدوره طالب رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأسير المحرر علي اليونس في تصريح لمراسل (سانا) بالقنيطرة المنظمات الحقوقية والدولية بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بها والضغط على سلطات الكيان الصهيوني لإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان العربي السوري المحتل من سجون الاحتلال.